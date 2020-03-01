Dnestr.TV

 
0

Поляк спас от сноса памятник победителям фашизма, поставив его на своем участке

Поляк спас от сноса памятник победителям фашизма, поставив его на своем участке

Житель польского села Млыниско Марек Халупка спас от уничтожения памятник победившим фашизм советским и польским солдатам, перенеся его на свой участок.

Историю переноса мемориала он рассказал в четверг tass.ru
"Бургомистр города Велюнь объявил, что памятник должен быть ликвидирован. Когда я это услышал, меня это известие парализовало", - отметил Халупка. По его словам, ранее "власти изменили название мемориала с "Памятника братству по оружию" на "Победителям гитлеризма" и думали, что благодаря этому им не придется его убирать, так как многие жители города, общественные организации были против сноса". "Я считаю, что каждый нормальный человек был бы против. Я до сих пор считаю, что этот памятник должен стоять там, где стоял", - указал он.

Когда памятник распорядились все же убрать, Халупка договорился с региональными властями о том, чтобы они передали памятник ему и позволили перевезти на свой участок. "Я перевез памятник с использованием тяжелой техники на 12 км от Велюни в местность Млыниско, поставил на фундаменте. Сейчас все уже готово", - рассказал собеседник агентства. Теперь памятник возвышается над деревней, став местной достопримечательностью.

"Все говорят, что сейчас памятник выглядит намного лучше, чем когда стоял в парке в Велюни, окруженный деревьями", - отметил Халупка, подчеркнув, что решение спасти памятник было спонтанным и что многие сразу же выразили готовность ему помочь. "Я очень рад, что сделал это. Я считаю, что это дело моей жизни, шанс продемонстрировать свой патриотизм", - указал он. На установленной у перенесенного памятника таблице, которую он назвал "Спасти от забвения", на двух языках описана история мемориала.

Халупка надеется, что к памятнику будут приходить люди, ветераны, школьники. Доступ к нему открыт для всех. "Я говорил с директором школы, чтобы ученики приходили сюда, чтобы проводились уроки истории на эту тему. Мы не можем рассматривать историю избирательно, принимая то, что нам нравится, и выбрасывая то, что не нравится. Русские освободили этот город. Это факт", - заключил он.

Памятник "Победители гитлеризма" стоял в городе Велюнь (Лодзинское воеводство). Мемориал высотой несколько метров, представляющий фигуры двух солдат - советского и польского - с оружием в руках, был установлен в 1965-1966 гг. в местном парке. На размещенной у памятника плите жители города выразили благодарность освободившим Велюнь красноармейцам, более 400 которых погибло в этих боях.

По словам Халупки, работая над переносом мемориала, он многое узнал об истории освобождения этого региона Польши от гитлеровских оккупантов. "Когда в город въехали сначала советские мотоциклисты, а потом и танки, люди были счастливы. За ночь до этого гитлеровцы на 80% разрушили город", - указал он.


tass.ru
  • Вчера, 20:18
  • DTV
  • Просмотров: 31
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва
  • Вадим Красносельский подписал указ о введении на террит ...
  • Объявление карантина – профилактическая мера
  • За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены ш ...
  • В Приднестровье готовятся ввести режим чрезвычайной си ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • В Молдове объявлен “оранжевый уровень” опасности в связ ...
  • Черная оспа: как в СССР остановили смертельную болезнь ...
  • Вниманию граждан!

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье зарегистрированы первые случаи инфициро ...
  • Вниманию пассажиров, летевших самолетом Кишинев-Москва
  • Вадим Красносельский подписал указ о введении на террит ...
  • Объявление карантина – профилактическая мера
  • За несоблюдение карантинных мероприятий предусмотрены ш ...
  • В Приднестровье готовятся ввести режим чрезвычайной си ...
  • Внимание! В Приднестровье будет ужесточен карантин
  • В Молдове объявлен “оранжевый уровень” опасности в связ ...
  • Черная оспа: как в СССР остановили смертельную болезнь ...
  • Вниманию граждан!
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна