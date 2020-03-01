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Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности решением Президента ПМР

Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности решением Президента ПМР


Основной вопрос, обсуждаемый в ходе сегодняшнего заседания Оперативного штаба, – ситуация, сложившаяся в отделении пульмонологии РКБ.

Как сообщает пресс-служба Президента ПМР , порядка полусотни человек – пациентов и сотрудников – отправлены накануне в Слободзейский коронавирусный госпиталь. Их анализы доставлены в Кишинев на исследование. Причина – подтвержденный факт заболевания COVID-19 среди больных, находящихся на стационарном лечении в пульмонологии столичного лечгородка. Вадим Красносельский назвал этот случай вопиющим, подчеркнув, что это – пример врачебной халатности и безответственности.

«Государство принимает все возможные меры для обеспечения защиты медицинского персонала, в то время как сами врачи игнорируют требования безопасности. Несмотря на увещевания Оперативного штаба, медики по-прежнему принимают пациентов без средств защиты, уповая на авось. Тотальная проверка показала, что оперативно предоставленная во все медучреждения защитная одежда не используется. Результат налицо. Целое отделение отправлено в коронавирусный госпиталь. Учитывая наличие контактов этих людей, под ударом находится вся РКБ», – отметил Вадим Красносельский.

Решением Президента ПМР главврач ГУ «Республиканская клиническая больница» Владимир Пелин и его заместитель по медчасти Ирина Чеколтан, возглавляющая пульмонологическое отделение РКБ, отстранены от должности.

president.gospmr.org
  • Сегодня, 10:24
  • DTV
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