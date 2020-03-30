О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2020 года № 98 «О введении чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской Республики»
В соответствии со статьей 63 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики от 23 июля 2002 года № 165-КЗ-III «Об особых правовых режимах» (САЗ 02-30) в действующей редакции, в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией и с целью защиты жизни и здоровья граждан Приднестровской Молдавской Республики,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2020 года № 98 «О введении чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской Республики» (газета «Приднестровье» № 47 (6462) от 17 марта 2020 года) с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 17 марта 2020 года № 100 (газета «Приднестровье» № 48 (6463) от 18 марта 2020 года), следующие изменения и дополнения:
а) в пункте 1 слова «сроком на 19 (девятнадцать) суток» заменить словами «сроком на 45 (сорок пять) суток»;
б) дополнить Указ пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Предусмотреть, что на срок чрезвычайного положения могут быть ограничены следующие конституционные права и свободы человека и гражданина:
а) право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах республики, покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно;
б) право на свободу собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан Приднестровской Молдавской Республики;
в) право на свободу труда, право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, право на запрет принудительного труда, право на забастовку, право на отдых и на установленную законом продолжительность рабочего времени;
г) право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом, экономической деятельности;
д) право собственника по своему усмотрению пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.
Применение в условиях действия чрезвычайного положения временных ограничений конституционных прав и свобод допускается лишь в той степени, в какой это диктуется остротой положения и необходимо для достижения целей введенного чрезвычайного положения»;
в) дополнить Указ пунктом 1-2 следующего содержания:
«1-2. Определить, что для обеспечения режима чрезвычайного положения используются силы и средства органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, органов государственной безопасности, внутренних войск, а также силы и средства службы гражданской обороны Приднестровской Молдавской Республики»;
г) пункт 2 дополнить подпунктом «б-1» следующего содержания:
«б-1) установить особый режим осуществления деятельности органов государственной власти и органов, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор), при проведении контрольных (надзорных) мероприятий на предмет соблюдения ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, установленных Правительством Приднестровской Молдавской Республики.
Проведение контрольных (надзорных) мероприятий, указанных в части первой настоящего подпункта, осуществляется органами государственной власти и органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор), без учета требований Закона Приднестровской Молдавской Республики «О порядке проведения проверок при осуществлении государственного контроля (надзора)»;
д) пункт 2 дополнить подпунктами «д-1» и «д-2» следующего содержания:
«д-1) ограничить право граждан Приднестровской Молдавской Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства на свободу передвижения на территории Приднестровской Молдавской Республики. Категории граждан, в отношении которых применяется данное ограничение, и его объем, определяются отдельным актом Президента Приднестровской Молдавской Республики;
д-2) обязать граждан Приднестровской Молдавской Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства при нахождении не по регистрации места жительства или пребывания либо в общественных местах иметь при себе и предъявлять по требованию должностных лиц правомочных органов документы, удостоверяющие личность»;
е) подпункт «з» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«з) ограничить проведение приемов граждан, совещаний, заседаний, собраний в органах государственной власти и управления, государственных органах и органах местного самоуправления, за исключением их проведения в Администрации Президента Приднестровской Молдавской Республики, Правительстве Приднестровской Молдавской Республики, Верховном Совете Приднестровской Молдавской Республики, Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики, в местных Советах народных депутатов городов, районов, сел, поселков.
Проведение совещаний, заседаний, собраний в Администрации Президента Приднестровской Молдавской Республики, Правительстве Приднестровской Молдавской Республики, Верховном Совете Приднестровской Молдавской Республики, Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики, в местных Советах народных депутатов городов, районов, сел, поселков осуществлять при принятии всех необходимых мер по обеспечению усиленного дезинфекционного режима и использованию средств индивидуальной защиты либо дистанционно. При рассмотрении Центральной избирательной комиссией Приднестровской Молдавской Республики, местными Советами народных депутатов городов, районов, сел, поселков вопросов, касающихся исполнения требований избирательного законодательства Приднестровской Молдавской Республики, дистанционный режим работы не допускается»;
ж) подпункт «и» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«и) руководителям органов государственной власти и управления, государственных органов, органов местного самоуправления и организаций независимо от форм собственности организовать режим работы сотрудников в объеме, обеспечивающем продолжение эффективного исполнения функций органами и организациями, в том числе, при наличии возможности, в режиме дистанционной работы сотрудников.
Режим дистанционной работы не подлежит применению в отношении руководителей органов государственной власти и управления, государственных органов, органов местного самоуправления, их заместителей и руководителей подведомственных им государственных (муниципальных) служб и организаций»;
з) пункт 3 дополнить подпунктами «г-1» и «г-2» следующего содержания:
«г-1) ограничить право на использование ежегодного основного и дополнительного оплачиваемых отпусков медицинских работников государственной системы здравоохранения. Действие настоящего подпункта не распространяется на медицинских работников государственной системы здравоохранения, являющихся пенсионерами по возрасту, чье нахождение на рабочем месте не является необходимым для обеспечения деятельности организаций здравоохранения;
г-2) установить порядок работы в выходные и нерабочие праздничные дни медицинских работников государственной системы здравоохранения».
2. Настоящий Указ подлежит незамедлительному обнародованию по каналам радио и телевидения, а также незамедлительному официальному опубликованию и подлежит направлению для утверждения в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики.
3. Настоящий Указ вступает в силу по истечении 6 (шести) часов после обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.