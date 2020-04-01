Государство ведет активную работу не только по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на нашей территории, но и мобилизует ресурсы для оказания медицинской помощи заболевшим. Еще 23 марта Председателем Правительства было дано поручение оценить риски и разработать план развертывания госпиталей, направленных на лечение зараженных COVID-19. Сегодня Минздрав доложил о текущем положении дел и возможных сценариях развития событий на период эпидемии, сообщает пресс-служба Правительства.
На данный момент профильное ведомство разработало механизм действий при госпитализации людей с подозрением на COVID-19. Предусмотрен такой алгоритм действий: сначала пациентов госпитализируют в местное инфекционное отделение, которое будет выполнять функции провизорного госпиталя, здесь будут забираться биопробы и направляться в лабораторию. При подтверждении коронавирусной инфекции больного переведут в Слободзейскую ЦРБ, которая будет заниматься непосредственно лечением, в том числе тяжелых форм.
По итогам ревизии подведомственных учреждений, которые будут задействованы в борьбе с коронавирусом, озвучены следующие данные по возможному размещению провизорных госпиталей. Каменка готова принять максимум до 40 человек, Рыбница – 220, Дубоссары – 160, Григориополь – 20, Бендеры – 50, Тирасполь – 150, Слободзея – 300.
На данный момент, согласно пессимистичному прогнозу республике может понадобится порядка 2300 коек для размещения больных различной степени тяжести. Соответственно, возможно, потребуется резерв в 1360 коек.
Для организации дополнительных провизорных госпиталей будут задействованы спортивные объекты, которые потребуют переоборудования. Данный вопрос изучается специалистами Минздрава.
По мнению Кристины Албул, при возникновении необходимости второй госпиталь для лечения людей с COVID-19 следует размещать на севере республики для равномерного распределения нагрузки и более удобной логистики.
При благоприятном развитии событий, когда в госпитализации будут нуждаться порядка 486 человек, с нагрузкой может справиться и Слободзейская ЦРБ без дополнительной помощи.
По информации замминистра здравоохранения, накануне в республику было доставлено 850 упаковок противовирусного препарата, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения для лечения коронавирусной инфекции. «В среднем данного препарата хватит где-то на 3-4 тысячи человек, если мы берем из расчета и рекомендации ВОЗ по длительности его применения в течение 3-5 дней. Нам будет этого достаточно по нашим прогнозам», - пояснила Кристина Албул.
Также она доложила, что в полной мере госпиталь обеспечен антибактериальными препаратами для лечения осложнений пневмоний, витаминами, а также лекарствами для симптоматической терапии.
Обеспеченность медицинскими кадрами также обсуждалась в ходе совещания. На следующей неделе будут сформированы бригады медиков для каждого провизорного госпиталя. В их состав войдут инфекционисты, пульмонологи, терапевты, педиатры, акушер-гинекологи.
Параллельно ведутся ремонтные работы в лпу, которые возьмут на себя лечение коронавирусной инфекции. Решается вопрос с организацией горячего водоснабжения.
Пресс-служба Правительства ПМР напоминает, на поддержку специалистов, задействованных в борьбе с COVID-19, компания «Шериф» выделила 10 млн. рублей. Согласно рекомендации Оперативного штаба средства направят на поддержку сотрудников министерства здравоохранения, МВД и МГБ в соответствии с уровнем угрозы, которой они подвергаются. Дифференцированный подход признан оптимальным в данной ситуации. Постановление Правительства, которое закрепит механизм выплат и критерии распределения средств будет подписано на следующей неделе. gov-pmr.org