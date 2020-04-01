Сеть роскошных отелей Le Bijou предложила “карантинные апартаменты”. За отдельную плату гости могут пройти тестирование на коронавирус и заказать круглосуточное дежурство медсестры в номере.
Стоимость проживания в “карантинных апартаментах” варьируется от 800 долларов до двух тысяч за ночь. Гостям доступны: доставка еды, личный шеф-повар, частный тренажерный зал, спа-процедуры в номере и домашний офис. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на CNBC.
Заплатив дополнительно 500 долларов, гость может пройти тестирование на коронавирус, отдав 1 800 долларов - позвать медсестру, а оформить ее круглосуточное дежурство в номере почти за пять тысяч долларов.
Кроме того, Le Bijou разработала виртуального дворецкого по имени Джеймс, чтобы исключить контакты гостей с работниками отеля при заезде и выезде.
В то же время, генеральный директор издательства путеводителей Rough Guides Рене Фрей заявил, что предложение LeBijou во время пандемии - это “безответственно и неэтично”.
“Власти Швейцарии заявили, что тестирование на коронавирус оплачивается за счет обязательного медицинского страхования граждан и не может стоить таких денег”, - заявил Фрей.
Представитель Le Bijou объяснил, что 500 долларов, которые берут за тест, покрывают расходы на сертифицированного поставщика медицинских услуг, который в частном порядке проводит тестирование на COVID-19 в номерах гостей.
“Мы семейный бизнес, который пытается выжить и сохранить рабочие места примерно для 60 человек, не обращаясь за помощью к правительству”, - объяснил дорогую “карантинную услугу”представитель сети.
Ранее на одном из островов Мальдивского архипелага начал работать карантин для туристов, которые могут быть заражены коронавирусом. korrespondent.net