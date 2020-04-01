Мужчина записал смешное видео о тяжелой жизни в изоляции, использовав известный хит.
Музыкант Крис Манн снял смешной кавер на песню певицы Адель Hello о жизни в самоизоляции. Ролик появилось на официальном YouTube-канале певца.
В ролике певец стоит лицом к стеклу и смотрит на улицу. Он гримасничает и исполняет измененный текст хита. Певец бьется головой о стекло, говоря о том, что мечтает об обеде бургером вне дома, сообщает vesti76.ru.
Певец передает «привет из коронавирусной жизни». Он отмечает, что звонил в FaceTime тысячу раз, чтобы показать, как сидит на диване. Пародийный кавер собрал почти 7 миллионов просмотров.