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Музыкант записал "карантинный" кавер на хит Адель

Музыкант записал "карантинный" кавер на хит Адель

Мужчина записал смешное видео о тяжелой жизни в изоляции, использовав известный хит.

Музыкант Крис Манн снял смешной кавер на песню певицы Адель Hello о жизни в самоизоляции. Ролик появилось на официальном YouTube-канале певца.

В ролике певец стоит лицом к стеклу и смотрит на улицу. Он гримасничает и исполняет измененный текст хита. Певец бьется головой о стекло, говоря о том, что мечтает об обеде бургером вне дома, сообщает vesti76.ru.

Певец передает «привет из коронавирусной жизни». Он отмечает, что звонил в FaceTime тысячу раз, чтобы показать, как сидит на диване.
Пародийный кавер собрал почти 7 миллионов просмотров.


vesti76.ru
  • Вчера, 20:18
  • DTV
  • Просмотров: 51
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