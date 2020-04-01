Лес в зоне отчуждения загорелся из-за поджога травы. В Госэкоинспекции сетуют на низкие штрафы за такое действие. Пожар в Чернобыльской зоне охватил 20 гектаров, при этом общая площадь всего возгорание - более 100 гектаров. В очаге пожара радиация превышает норму заявил и.о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов на своей странице в Facebook 5 апреля, передает korrespondent.net.
"Пожарные продолжают бороться с пожаром, который возник в Чернобыльской зоне. Ситуация сложная... Сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья. В центре пожара радиация выше нормы. Показания прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге пожара", - сообщил он.
Фирсов отметил, что штраф за такое нарушение составляет всего 175 гривен и предлагает их увеличить в 50-100 раз.
В ГСЧС в свою очередь сообщили, что по состоянию на утро 5 апреля открытого огня в зоне отчуждения нет, наблюдается тление отдельных очагов
"Проводится воздушная разведка авиацией ГСЧС. Радиационный фон в пределах нормы", - заявили спасатели.
Ранее в ГСЧС заявили, что загрязнение воздуха в Киеве связано с антициклоном, высоким давлением, слабым ветром и повышением температуры в приземном слое, которое продлится в ближайшие несколько дней. korrespondent.net