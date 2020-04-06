Гигантская озоновая дыра, образовавшаяся над Арктикой из-за низких температур в стратосфере, затянется к середине апреля, сообщило Европейское космическое агентство.
"С 14 марта столб озона над Арктикой уменьшился до того, что нормально считается уровнем озоновой дыры, который составляет менее 220 единиц Добсона (слой озона 2,2 миллиметра при стандартных давлении и температуре - ред.). Мы ожидаем, что дыра закроется снова в середине апреля", - приводятся в сообщении на сайте ЕКА слова сотрудника Германского аэрокосмического центра DLR Диего Лойолы, передает ria.ru
Площадь озоновой дыры, которая наблюдается европейским спутником Sentinel-5P, выведенным на орбиту российской ракетой-носителем "Рокот" с космодрома Плесецк в 2017 году, составляет около 1 миллиона квадратных километров. Учёные из DLR связывают ее появление с необычными атмосферными условиями, включая морозные температуры в стратосфере, которые привели к резкому падению уровня озона.
Учёные отметили, что небольшие озоновые дыры изредка появляются над Северным полюсом, но сейчас это явление намного масштабнее из наблюдавшихся ранее.
Озон в стратосфере защищает жизнь на Земле от ультрафиолетовых лучей солнечного света. Над Антарктидой озоновая дыра ежегодно формируется осенью и держится 3-4 месяца, ее размеры достигают 20-25 миллионов квадратных километров. ria.ru