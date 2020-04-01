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Нельзя использовать сегодняшнюю кризисную ситуацию для достижения политических целей

Нельзя использовать сегодняшнюю кризисную ситуацию для достижения политических целей

Нельзя использовать сегодняшнюю кризисную ситуацию (с пандемией коронавируса) для достижения политических целей. Как передает «ИНФОТАГ», такого мнения придерживается глава Делегации ЕС в РМ Петер Михалко.

Комментируя в эфире телеканала TVR Moldova критические высказывания властей в адрес предыдущего правительства, он сказал, что «множество из таких заявлений не содержат реальной оценки, и делаются ради других целей, частного характера».

«Сейчас не время для этого, сейчас необходимо единство. Нужно забыть о различных политических факторах, чтобы оказать поддержку обществу в преодолении кризиса. И во многих других странах политики доказывают, что хорошо понимают это. Необходимо выходить из кризиса, и он не должен усугубляться политическими взаимоотношениями, которые никак не должны ставиться выше общественных интересов», - считает дипломат.

По его словам, страны Евросоюза «стараются действовать сообща, чтобы преодолеть кризис».

«Практически сразу была оказана поддержка и Молдове – многие европейские компании, присутствующие на молдавском рынке, Польша, Румыния, и мы через собственные проекты, предлагали средства, которые могут быть использованы для немедленных действий в борьбе с коронавирусом», - сказал Михалко, отметив, что сейчас «важна солидарность в борьбе с общей угрозой».
infotag.md
  • Сегодня, 16:57
  • DTV
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