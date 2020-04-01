Нельзя использовать сегодняшнюю кризисную ситуацию (с пандемией коронавируса) для достижения политических целей. Как передает «ИНФОТАГ», такого мнения придерживается глава Делегации ЕС в РМ Петер Михалко.
Комментируя в эфире телеканала TVR Moldova критические высказывания властей в адрес предыдущего правительства, он сказал, что «множество из таких заявлений не содержат реальной оценки, и делаются ради других целей, частного характера».
«Сейчас не время для этого, сейчас необходимо единство. Нужно забыть о различных политических факторах, чтобы оказать поддержку обществу в преодолении кризиса. И во многих других странах политики доказывают, что хорошо понимают это. Необходимо выходить из кризиса, и он не должен усугубляться политическими взаимоотношениями, которые никак не должны ставиться выше общественных интересов», - считает дипломат.
По его словам, страны Евросоюза «стараются действовать сообща, чтобы преодолеть кризис».
«Практически сразу была оказана поддержка и Молдове – многие европейские компании, присутствующие на молдавском рынке, Польша, Румыния, и мы через собственные проекты, предлагали средства, которые могут быть использованы для немедленных действий в борьбе с коронавирусом», - сказал Михалко, отметив, что сейчас «важна солидарность в борьбе с общей угрозой». infotag.md