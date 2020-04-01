Для обеспечения системного взаимодействия должностных лиц, задействованных в организации и осуществлении профилактической деятельности, направленной на недопущение распространения на территории ПМР коронавирусной инфекции, Президент проводит заседания Оперативного штаба. Их периодичность зависит от обстановки и обстоятельств. Участники открывшего рабочую неделю совещания обменялись актуальными на утро понедельника данными, а также мнениями и предложениями по ряду текущих вопросов, передает пресс-служба Президента ПМР.
Статистика последних часов такова: диагноз «коронавирусная инфекция» лабораторно подтверждён у 131 приднестровца; 122 проходят лечение в Слободзейском госпитале (всего в этом медучреждении находятся 127 пациентов), один заболевший выздоровел, один находится в кишинёвской больнице, 7 человек умерло (у всех были серьёзные сопутствующие хронические заболевания).
По словам Руслана Мовы, на горячую линию в период с 10 по 12 апреля поступило свыше 2300 обращений, а за время ее существования – более 25300 звонков. За выходные дни в единый Кризисный центр посредством электронной почты обратились 544 человека. Половина запросов связаны с получением разрешения на передвижение внутри страны. Значительно и число консультаций профильных специалистов, связанных с оказанием медицинской помощи и другими вопросами, имеющими отношение к сфере здравоохранения. Продолжается контроль соблюдения требований режима ЧП торговыми предприятиями. В субботу и воскресенье правоохранители проинспектировали 3900 объектов. Выявлено и пресечено 24 нарушения. Проведено в эти дни 2200 проверок граждан, находящихся в условиях контролируемой самоизоляции по месту проживания. 29 человек привлечены к ответственности. В период с 10 по 12 апреля во въезде на территорию ПМР отказано 56 иностранцам, въехало в страну 346 граждан ПМР, выехало – 127 человек.
Министр внутренних дел в рамках сводного доклада проинформировал Президента о снижении уровня преступности в целом по республике на 5%, по сравнению с показателями первого квартала прошлого года, и на 9%, если сравнивать март 2020 года с этим месяцем 2019-го. Заметно – на 40% – снизилось количество особо тяжких преступлений, на треть – количество хищений.
Тема отдельного разговора в рамках заседания Оперштаба – проведение религиозных праздников. Вербное воскресенье, следуя призыву Главы РПЦ Кирилла и исполняя решение Оперативного штаба, прошло в закрытом для прихожан режиме. Аналогичным образом – с участием священнослужителей, но без присутствия в храмах верующих граждан – пройдут и Пасхальные службы. Президент подчеркнул, что следование озвученной Патриархом Московским и всея Руси позиции, основанной на обеспечении безопасности граждан, будет беспрекословным.
Совершенствуется антикоронавирусный механизм и по другим направлениям. Среди дополнительных профилактических мер – адресованный руководителям госорганов и организаций всех форм собственности призыв минимизировать бумажный документооборот.
Говорили на совещании об обеспечении изолированными условиями проживания медперсонала, контактирующего с инфицированными гражданами. Жилые комнаты обустраивают в корпусах оздоровительного комплекса «Днестровские зори», профилакториев ХБК и ММЗ, санатория «Днестр», а также на площадках медучреждений Дубоссар и Григориополя. Обсуждался и вопрос централизованной организации питания медиков – как во время несения медслужбы, так и в период отдыха между сменами. Ответственность за исполнение этой задачи в тесном взаимодействии с Минздравом Вадим Красносельский возложил на глав госадминистраций.
Значительная часть совещания прошла в виде диалога с главврачами медучреждений страны. Руководители проинформировали Президента о положении дел на местах, уровне обеспеченности всем необходимым, подвижках в развертывании локальных коронавирусных госпиталей. Самый крупный готовится к открытию в Рыбнице. В столице под лечебницу COVID-19 решением Главы государства отведен новый корпус хирургического отделения РКБ, сдача в эксплуатацию которого намечена на ближайшие дни. Отдельно расположенное здание, оснащенное современным оборудованием, обеспеченное мебелью и инвентарем, позволит изолированно разместить и обеспечить качественным лечением не менее двух сотен пациентов. Вадим Красносельский в этой связи напомнил о социальной ответственности представителей приднестровского бизнеса, благодаря которой шансы на спасение большего количества граждан растут. Он проинформировал участников совещания о мерах поддержки государства в условиях ЧП со стороны конкретных предпринимателей и руководителей, выразив им заочно благодарность за понимание и активную гражданскую позицию.
Среди вопросов, которые держит на контроле Президент, – обеспеченность системы здравоохранения аппаратами ИВЛ. Помимо имеющихся в распоряжении медиков 90 единиц, удалось отремонтировать и вернуть в строй еще 12. Президент интересовался у каждого главврача наличием и потребностью в аппаратах искусственной вентиляции легких, чтобы обеспечить ими в максимально возможном количестве все локации, задействованные в борьбе с COVID-19 и его последствиями. На контроле у Президента и вопрос установки компьютерного томографа на базе Слободзейского госпиталя. Подготовительные работы проведены, монтаж и пусконаладочные займут около недели.
Вернулись сегодня и к теме проведения процедуры гемодиализа на площадке Слободзейского госпиталя. Это предложение звучало в связи с небезопасностью транспортировки нуждающихся в ней пациентов. Звучали различные мнения, в том числе и о том, что целесообразнее обеспечить изолированные помещения для инфицированных пациентов на базе отделения нефрологии и гемодиализа столичного госпиталя ветеранов. Вопрос обсуждается. Что касается общего функционирования данного отделения и госпиталя в целом: после случая массового заражения пациентов и сотрудников, среди которых 4 врача, 7 медицинских сестер, 5 санитарок и четверо работников подразделений, не связанных непосредственно с оказанием медицинской помощи, в медучреждении проведена глобальная дезинфекция, приняты карантинные меры по изоляции подозреваемых в инфицировании сотрудников. Вадим Красносельский назвал этот пример вопиющим и показательным, призвав медиков к еще большей ответственности и осторожности.
Говорили на совещании и об отделении пульмонологии РКБ, где тоже произошло инфицирование пациентов и сотрудников. По поручению Президента проведены проверочные мероприятия, результаты которых на данном этапе сняли ответственность за произошедшее с руководителя Республиканской клинической больницы Владимира Пелина и его заместителя по медчасти Ирины Чеколтан, возглавляющей пульмонологическое отделение. Учитывая, что двухнедельный карантин, в котором они находились, миновал, оба возвращаются к исполнению своих должностных обязанностей.
Дефицит кадров и явный недостаток респираторов – две проблемы, которые беспокоят практически всех руководителей медицинских учреждений. Обеспечением защитных средств вплотную занимается руководство страны, переподготовка специалистов и формирование полноценных и эффективных коллективов – задача Минздрава и главврачей, подчеркнул Вадим Красносельский. «Предлагайте, спрашивайте, предъявляйте аргументированные претензии, указывайте на недоработки – главное, действуйте, а не сидите сложа руки. Только консолидация всех сил и ресурсов при четкой координации позволит нам справиться с проблемой и выйти из положения с наименьшими потерями», – подчеркнул Президент.