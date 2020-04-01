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Бабушка в самоизоляции попросила прохожих купить ей пива. Фото стало вирусным

Бабушка в самоизоляции попросила прохожих купить ей пива. Фото стало вирусным

Самоизоляция во время пандемии коронавируса никому не дается легко. Как сообщает www.usa.one, сотни тысяч людей вынуждены отказывать себе в некоторых повседневных радостях жизни, но одна женщина из Пенсильвании нашла эффектный способ попросить окружающих о помощи в это непростое время.

93-летнюю Олив Веронези заметили выглядывающей из окна ее дома в Семиноле с бутылкой пива Coors Light в одной руке и табличкой - в другой. Надпись на табличке гласила: «Мне нужно еще пива!», а очаровательная улыбка женщины идеально дополняла образ.

Один из членов семьи Олив успел заснять этот момент на камеру — и выложил в Facebook, где снимок, естественно, стал вирусным.

С момента публикации фото увидели уже более 4 млн человек и в кратчайшие сроки оно собрало более 10 тыс. лайков. К слову, по словам самой Веронези, с тех пор некоторые небезразличные пользователи уже предложили съездить ей за пивом — так что вскоре мечта Олив осуществится.

noi.md
  • Сегодня, 07:49
  • DTV
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