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До 15 июня в приднестровских водоёмах запрещено рыбачить

До 15 июня в приднестровских водоёмах запрещено рыбачить

В период нереста, с 15 апреля по 15 июня, запрещается рыболовство в реке Днестр, протоке Турунчук, Дубоссарском и Кучурганском водохранилищах, а также в остальных рыбохозяйственных водоёмах ПМР.

Исключение составляют водоёмы, предоставленные физическим и юридическим лицам для рыбоводства (аквакультуры). Запрет также не распространяется на рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях, сообщает novostipmr.com.

Как сообщили в Госслужбе экологического контроля и охраны окружающей среды, на период нереста будет создан передвижной пост на территории Рыбницкого и Дубоссарского районов. Специалисты будут патрулировать выбранные водоёмы или их участки с целью обнаружения фактов браконьерства и для профилактики нарушений правил рыболовства.

Грубое нарушение правил рыболовства (рыбалка в запрещённых местах либо в сроки запрета запрещёнными орудиями или способами), а также систематическое нарушение других правил рыболовства влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 450 РУ МЗП (от 1 840 до 8 280 рублей ПМР), на должностных лиц – от 300 до 600 РУ МЗП (от 5 520 до 11 040 рублей), на юридических лиц – от 600 до 1 000 РУ МЗП (11 040 до 18 400 рублей) с конфискацией судна и других орудий лова или без таковой.

За незаконную добычу рыбы, водных животных и растений предусмотрена уголовная ответственность: штраф от 700 до 1 700 РУ МЗП (от 12 880 до 31 280 рублей), либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет.

novostipmr.com
  • Сегодня, 06:35
  • DTV
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