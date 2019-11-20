Власти Молдовы полны решимости выполнить обязательства Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом заявили накануне председатель парламента Зинаида Гречаный и премьер-министр Ион Кику на встрече с главой Делегации ЕС в РМ Петером Михалко.
Согласно сообщению, они обсудили ситуацию в Молдове, вызванную пандемией, а также действия по смягчению ее последствий для общества и экономики. Кику и Гречаный проинформировали собеседника о разработке поправок в Закон о государственном бюджете, направленных на реализацию антикризисных мер, а также о возможности созыва пленарного заседания парламента для их принятия, передает point.md ссылаясь на infotag.md
Стороны обменялись мнениями о ходе расследования банковского мошенничества, моратория на предоставления молдавского гражданства за инвестиции, эволюции относительно принятия Закона о некоммерческих организациях и Закона о процедуре выявления нарушений в области предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и способа применения санкций.
Также обсуждался ход судебной реформы, приведения законодательных норм в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии по закону о Высшем совете магистратуры.
Главы парламента и правительства подтвердили приверженность продвижению обсуждаемых законов и продолжению реформ после возвращения к очередным сессиям ординарных пленарных заседаний, которые будут проводиться после отмены чрезвычайного положения.
В заключение собеседники обменялись поздравлениями по случаю Пасхи, выразив надежду на скорейшее преодоление пандемического кризиса, возвращение к нормальной деятельности всех учреждений и возобновление всестороннего сотрудничества Молдовы с Евросоюзом.