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Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестровье

Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестровье

Землетрясение в Румынии ощутили жители Молдовы, также толчки могли почувствовать и жители Приднестровья

Эпицентр толчков находился в румынском уезде Вранча.

Сегодня в 01:04 жители ощутили землетрясение.

Сила землетрясения составила 5 магнитуд по шкале Рихтера. Об этом сообщает Национальный институт физики Земли.

Эпицентр землетрясения находился в Румынии (Галац) на глубине 23 км.

Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестровье

Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестровье
  • Сегодня, 00:30
  • DTV
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