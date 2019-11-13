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Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестровье
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Землетрясение в Румынии ощутили жители Молдовы, также толчки могли почувствовать и жители Приднестровья
Эпицентр толчков находился в румынском уезде Вранча.
Сегодня в 01:04 жители ощутили землетрясение.
Сила землетрясения составила 5 магнитуд по шкале Рихтера. Об этом сообщает Национальный институт физики Земли.
Эпицентр землетрясения находился в Румынии (Галац) на глубине 23 км.
Сегодня, 00:30
DTV
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