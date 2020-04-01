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Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот

Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот

Председатель общественной организации «Объединение участников боевых действий г. Бендеры «Боевые братья» Виктор Березянский, в марте текущего года обратился в адрес Министра здравоохранения Приднестровья с просьбой восстановить льготы по оказанию медицинских услуг ветеранам боевых действий 1992 года.

Ранее для участников боевых действий по защите ПМР действовала льгота в размере 50% на перечень оказываемых платных услуг в медучреждениях республики.

В обращении он отталкивается от Приказа Министерства здравоохранения № 249 от 26 декабря 2019 года «Об утверждении на 2020 год тарифов на оказываемые платные услуги ГУ «Бендерская центральная городская больница». В документе указывается категория граждан, которые могут воспользоваться льготами с коэффициентом в размере 0,85, т.е. 15% от стоимости услуг. В этот перечень входят: пенсионеры по возрасту, по инвалидности, работники бюджетной сферы и дети в возрасте до 18 лет включительно, наличие гражданства ПМР. А вот категория ветеранов боевых действий по защите Приднестровья в 1992 г. вообще отсутствует. Председатель общественной организации отметил, что это возможно техническая ошибка чиновников и просит от лица организации, дополнить список льготников по оказанию услуг категорией участников боевых действий.

Обращение ОО «Объединение участников боевых действий г. Бендеры «Боевые братья»
Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот

Приказ МЗ ПМР № 249 от 26 декабря 2019 года «Об утверждении на 2020 год тарифов на оказываемые платные услуги ГУ «Бендерская центральная городская больница»
Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот

17 апреля в адрес общественной организации пришел ответ с Минздрава республики. В нем говорится о том, что категория граждан, на которых распространяется 15% льгота, в целях осуществления социальной направленности, государственные учреждения здравоохранения не покрывают свои расходы при оказании определенных услуг, оказывая их на уровне ниже признанной экономически обоснованной себестоимости.

Как отмечается в документе, в таком случае нужно применять норму подпункта г) ст. 5 Закона ПМР «О ценах (тарифах) и ценообразовании», согласно которой должен быть определён источник и порядок компенсаций убытков учреждениям здравоохранения из республиканского бюджета, в чем Министерству здравоохранения было неоднократно отказано.

В своем ответе ведомство сообщает, что в настоящее время невозможно расширить перечень граждан, которым предоставляются льготы.

Хотелось бы отметить, что за 4 года в Бендерах на Квартале захоронения Защитников Отечества захоронено 110 ветеранов боевых действий. Большинство из них, оставшись без работы и средств к существованию, не доживали до пенсии.

Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
  • Сегодня, 09:09
  • DTV
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