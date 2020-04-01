Приказ МЗ ПМР № 249 от 26 декабря 2019 года «Об утверждении на 2020 год тарифов на оказываемые платные услуги ГУ «Бендерская центральная городская больница»

Председатель общественной организации «Объединение участников боевых действий г. Бендеры «Боевые братья» Виктор Березянский, в марте текущего года обратился в адрес Министра здравоохранения Приднестровья с просьбойРанее для участников боевых действий по защите ПМРна перечень оказываемых платных услуг в медучреждениях республики.В обращении он отталкивается от Приказа Министерства здравоохранения № 249 от 26 декабря 2019 года «Об утверждении на 2020 год тарифов на оказываемые платные услуги ГУ «Бендерская центральная городская больница». В документе указывается категория граждан, которые могут воспользоваться льготами с коэффициентом в размере 0,85, т.е. 15% от стоимости услуг. В этот перечень входят: пенсионеры по возрасту, по инвалидности, работники бюджетной сферы и дети в возрасте до 18 лет включительно, наличие гражданства ПМР.Председатель общественной организации отметил, что это возможно техническая ошибка чиновников и просит от лица организации, дополнить список льготников по оказанию услуг категорией участников боевых действий.Обращение ОО «Объединение участников боевых действий г. Бендеры «Боевые братья»17 апреля в адрес общественной организации пришел ответ с Минздрава республики. В нем говорится о том, что категория граждан, на которых распространяется 15% льгота, в целях осуществления социальной направленности, государственные учреждения здравоохранения не покрывают свои расходы при оказании определенных услуг, оказывая их на уровне ниже признанной экономически обоснованной себестоимости.Как отмечается в документе, в таком случае нужно применять норму подпункта г) ст. 5 Закона ПМР «О ценах (тарифах) и ценообразовании», согласно которой должен быть определён источник и порядок компенсаций убытков учреждениям здравоохранения из республиканского бюджета, в чем Министерству здравоохранения было неоднократно отказано.В своем ответе ведомство сообщает, что