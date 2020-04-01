Председатель общественной организации «Объединение участников боевых действий г. Бендеры «Боевые братья» Виктор Березянский, в марте текущего года обратился в адрес Министра здравоохранения Приднестровья с просьбой восстановить льготы по оказанию медицинских услуг ветеранам боевых действий 1992 года.
Ранее для участников боевых действий по защите ПМР действовала льгота в размере 50% на перечень оказываемых платных услуг в медучреждениях республики.
В обращении он отталкивается от Приказа Министерства здравоохранения № 249 от 26 декабря 2019 года «Об утверждении на 2020 год тарифов на оказываемые платные услуги ГУ «Бендерская центральная городская больница». В документе указывается категория граждан, которые могут воспользоваться льготами с коэффициентом в размере 0,85, т.е. 15% от стоимости услуг. В этот перечень входят: пенсионеры по возрасту, по инвалидности, работники бюджетной сферы и дети в возрасте до 18 лет включительно, наличие гражданства ПМР. А вот категория ветеранов боевых действий по защите Приднестровья в 1992 г. вообще отсутствует. Председатель общественной организации отметил, что это возможно техническая ошибка чиновников и просит от лица организации, дополнить список льготников по оказанию услуг категорией участников боевых действий.
Обращение ОО «Объединение участников боевых действий г. Бендеры «Боевые братья»
Приказ МЗ ПМР № 249 от 26 декабря 2019 года «Об утверждении на 2020 год тарифов на оказываемые платные услуги ГУ «Бендерская центральная городская больница»
17 апреля в адрес общественной организации пришел ответ с Минздрава республики. В нем говорится о том, что категория граждан, на которых распространяется 15% льгота, в целях осуществления социальной направленности, государственные учреждения здравоохранения не покрывают свои расходы при оказании определенных услуг, оказывая их на уровне ниже признанной экономически обоснованной себестоимости.
Как отмечается в документе, в таком случае нужно применять норму подпункта г) ст. 5 Закона ПМР «О ценах (тарифах) и ценообразовании», согласно которой должен быть определён источник и порядок компенсаций убытков учреждениям здравоохранения из республиканского бюджета, в чем Министерству здравоохранения было неоднократно отказано.
В своем ответе ведомство сообщает, что в настоящее время невозможно расширить перечень граждан, которым предоставляются льготы.
Хотелось бы отметить, что за 4 года в Бендерах на Квартале захоронения Защитников Отечества захоронено 110 ветеранов боевых действий. Большинство из них, оставшись без работы и средств к существованию, не доживали до пенсии.