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«Линксервис» прекращает оказывать услуги связи

«Линксервис» прекращает оказывать услуги связи

Администрация ООО «Линксервис» на своем сайте опубликовало обращение к своим абонентам:

"Уважаемые Абоненты!


Информируем вас о том, что сегодня Кассационный суд оставил в силе Решение Арбитражного суда ПМР от 12 марта 2020 года по делу №38/20-07. Обеспечительные меры по этому процессу отменены.

Это означает, что Лицензии на оказание услуг передачи данных и кабельного телевидения приостанавливаются со дня вынесения Решения, соответственно наша компания прекращает оказывать услуги связи ( Интернет и IP- телевидение) с 00 ч. 00 мин. 29 апреля 2020 г.

С сегодняшнего дня прекращается прием оплаты через платежные системы банков.

Процедура перерасчета и возврата денежных средств Абонентам будет опубликована нами сегодня дополнительно.

С уважением, администрация ООО "Линксервис"."

Напомним, после проведённой весной 2019 года плановой проверки, весь коллектив боролся за право остаться и работать на рынке телекоммуникаций в Приднестровье, предоставляя качественные и низкие по ценам услуги связи.

«Линксервис» прекращает оказывать услуги связи
  • Сегодня, 15:14
  • DTV
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