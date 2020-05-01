Не смотря на ситуацию в мире, связанную с пандемией, выпускники МОУ "Бендерская гимназия №2" совместно с учениками 7 и 3 классов смогли организовать и запустить акцию, посвященную Великой Победе. Девиз: "Вечный огонь - вечно в сердцах!".
Учащиеся продумали и эмблему. Рука каждого выпускника, вырезанная из красной бумаги, будет символизировать частицу вечного огня и заменит традиционную красную ленту, которую было принято надевать на последний звонок и выпускной вечер.
Ребята, которым сейчас приходится обучаться дистанционно, призывают всех собираться у мониторов и экранов не только на уроки, но и для того, чтобы рассказать о подвигах тех, кто защищал Родину и обеспечил нам мирное будущее.
Ребята подписали свое видеообращение в котором призывают всех, кто поддержит акцию, 9 Мая сфотографировать и выложить фото в любой социальной сети, вырезанную из цветной бумаги свою ладонь в виде частицы Вечного огня:
"Если Вам понравилась данная акция, то мы, жители Приднестровья, призываем поддержать нас. 9 Мая, в Великий общий праздник, не останьтесь равнодушными. Вырежьте свою ладонь в виде частицы Вечного огня, сфотографируйтесь и выложите фото в любой соц. сети с хэштегом #вечныйогоньвечновсердцах"