Сегодня в 11 утра состоялось заседание суда по заявлению Государственной службы связи ПМР об аннулировании лицензий, выданных ООО «Линксервис» на услуги по передаче данных (Интернет) и кабельному ТВ в г. Бендеры. Администрация ООО «Линксервис» на своем сайте информирует абонентов и всех, кто переживал за будущее компании, о том, как прошел суд.
"Дорогие друзья!
Сообщаем, что сегодня, 05 мая 2020 года, состоялось заседание суда по заявлению Государственной службы связи ПМР об аннулировании лицензий, выданных ООО «Линксервис» на услуги по передаче данных (Интернет) и кабельному ТВ в г. Бендеры. Учитывая то, что:
· в пункте 1 Приказа Государственной службы связи ПМР от 20 декабря 2019 года № 205 «О приостановлении действия Лицензий № 0018069 Серии АЮ и № 0018085 Серии АЮ, выданных ООО «Линксервис» определено приостановить их с 27 февраля 2020 года; · 31 января 2020 года Государственной службой связи ПМР был издан приказ № 17, которым служба связи приостановила действие приказа № 205 от 20 декабря 2019 года о приостановлении действия лицензий ООО «Линксервис» до вступления в законную силу итогового судебного акта по делу № 38/20-07 – по заявлению ООО «Линксервис» о незаконности приказа №205, в котором мы также запросили обеспечительные меры. · 27 марта 2020 года приказом Государственной службы связи ПМР № 46 были внесены изменения в пункт 1 приказа Государственной службы связи ПМР № 17 от 31 января 2020 года и действие приказа № 205 от 20 декабря 2019 года приостановлено до рассмотрения дела судом кассационной инстанции (так как ООО «Линксервис» обратилось с оспариванием решения суда первой инстанции и запросило обеспечительные меры). · 28 апреля 2020 года Государственной службой связи ПМР был издан Приказ № 57 «О внесении изменения в приказ Государственной службы связи ПМР от 31 января 2020 года № 17 «О приостановлении действия приказа Государственной службы связи ПМР от 20.12.2019 года № 205 «О приостановлении действия Лицензий № 0018069 Серии АЮ и № 0018085 Серии АЮ выданных ООО «Линксервис», которым в пункт 1 приказа Государственной службы связи ПМР № 17 от 31 января 2020 года были внесены изменения и пункт 1 изложен в новой редакции: «Приостановить действие приказа Государственной службы связи ПМР от 20 декабря 2019 года № 205 «О приостановлении действия лицензий № 0018069 Серии АЮ и № 0018085 Серии АЮ выданных ООО «Линксервис», до окончания ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019 –nCoV)», Лицензии ООО «Линксервис» остаются неприостановленными (а значит действующими), как минимум до наступления той самой даты окончания обозначенного мероприятия, которая определяется нормативным правовым актом Правительства ПМР и меняется, исходя из текущей ситуации с распространением на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции (в том числе кол-ва зараженных).
Поэтому, мы шли на заседание с подготовленным Ходатайством о приостановлении производства по арбитражному делу № 896/19-09 в составе Судьи Арбитражного суда ПМР Шевченко А.А. до окончания ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения на территории ПМР коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV), с целью соблюдения норм действующего законодательства ПМР и учета интересов свыше 10 000 абонентов и членов их семей, пользующихся услугами ООО «Линксервис», с учетом, того, что в настоящее время в условиях карантина дети проходят дистанционное обучение, абоненты работают дистанционно и интернет для них - это единственный источник заработка и связи.
На основании требований статьи 71 Арбитражного процессуального Кодекса ПМР суд имеет такое право.
Мы были готовы отстаивать каждый пункт обоснования нашего Ходатайства. Суд, в установленном порядке, первым предоставил слово заявителю- представителю Государственной службы связи ПМР, и мы были приятно удивлены, услышав от государственного органа также желание подать суду Ходатайство о приостановлении производства по данному арбитражному делу до окончания ограничительных мероприятий (карантина) и подачи службой заявления о возобновлении. Наверное, впервые ООО «Линксервис» и Государственная служба связи ПМР были едины в своей общей позиции к делу. Суд принял оба Ходатайства, и, воспользовавшись своим правом, принял решение о приостановлении производства по арбитражному делу № 896/19-09.
Надеемся, что такая своевременная готовность государственного органа на приостановление судебного разбирательства, говорит о возможности конструктивного общения по вопросу деятельности ООО «Линксервис» в настоящем и в будущем, в том числе при нашем обращении в адрес руководства Правительства ПМР о необходимости, на наш взгляд, проведения встречи заинтересованных сторон на их площадке, для определения шагов в рамках норм законодательства, как государства в лице Государственной службы связи ПМР, так и ООО «Линксервис», с целью максимального соблюдения интересов граждан Республики, наших абонентов и членов их семей, а это порядка 30 000 человек.
Спасибо за вашу активную поддержку! Мы будем продолжать делать всё возможное, чтобы остаться с вами!