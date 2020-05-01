В Бендерах, 9 мая прошел автопробег, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой отечественной войне. В мероприятии приняли участие казаки и участники боевых действий 92 года г. Бендеры, байкеры мотоклуба «Гайдук», представители Оперативной группы российских войск и сотрудники УВД г. Бендеры. Было задействовано около 50-ти транспортных средств. Мероприятие было организовано при содействии Светланы Познанской, заместителя главы бендерской госадминистрации по социальным вопросам, а также руководителя Управления по физической культуре и спорту г. Бендеры, Татьяны Деревенко. Участники почтили память воинов Великой отечественной войны.