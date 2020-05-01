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No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный 75-й годовщине Победы

No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный 75-й годовщине Победы

В Бендерах, 9 мая прошел автопробег, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой отечественной войне.
В мероприятии приняли участие казаки и участники боевых действий 92 года г. Бендеры, байкеры мотоклуба «Гайдук», представители Оперативной группы российских войск и сотрудники УВД г. Бендеры.
Было задействовано около 50-ти транспортных средств.
Мероприятие было организовано при содействии Светланы Познанской, заместителя главы бендерской госадминистрации по социальным вопросам, а также руководителя Управления по физической культуре и спорту г. Бендеры, Татьяны Деревенко.
Участники почтили память воинов Великой отечественной войны.

  • Вчера, 23:11
  • DTV
  • Просмотров: 24
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