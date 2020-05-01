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Вблизи Молдовы произошло землетрясение
Сегодня, 24 мая, в сейсмической зоне Вранча произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла.
Об этом сообщил Национальный научно-исследовательский институт физики земли Румынии.
Землетрясение произошло в 15:07:07 на глубине 132 км.
Как сообщается, что оно произошло вблизи следующих городов: 60 км к востоку от Брашова, 64 км к северо-востоку от Плоешть, 118 км к северу от Бухареста.
- Вчера, 15:23
- DTV
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