Ежегодно 6 июня отмечается Пушкинский день. Именно в этот день в 1799 году в Москве родился Александр Сергеевич Пушкин.
Литературное творчество великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина сопровождает нас на протяжении всей жизни. Его произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира.
В городе Бендеры в 1948 году была открыта средняя школа №2. В 1949 году, в год 150-летия великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, школе присвоили его имя. Это стало предметом гордости учащихся. 1 сентября 1991 года решением Верховного Совета ПМР школе присвоен статус гимназии, с тех пор имя учебного заведения звучит именно так: Бендерская гимназия №2 им. Александра Сергеевича Пушкина.
В гимназии с 1991 года был открыт театр «Фейерверк», руководителем которого стала учитель русского языка и литературы Татьяна Евстратий. «Фейерверк»- это единственный постоянно действующий школьный театральный коллектив, в котором работают 3 возрастные группы. У театра имеется солидный репертуар. Незабываемые впечатления остаются от литературных вечеров, которые превращаются в настоящие спектакли. Лучшие из них - вечера посвященные памяти А.С. Пушкина: «Друзья моей души» (1997 г.), «Что в имени тебе моем?» (1999г.), «Пока в России Пушкин длится» (2004г.), « Я Вас любил…» (2007г.) и «Поговори со мною о любви» (2015 г.).
Пушкинский бал во второй бендерской гимназии - это всегда событие волнительное и долгожданное. Готовятся к нему будущие выпускники школы очень ответственно и не забывают, что музыка и поэзия, тесно переплетаясь, не любят фальши и неосторожности. Проводить Пушкинские вечера уже стало доброй традицией в гимназии, которая носит имя великого поэта.
Инициатор, автор сценариев и режиссер-постановщик - учитель русского языка и литературы.
Днестр ТВ предлагает посмотреть как это было. Приятного просмотра.