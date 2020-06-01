10 июня глава бендерской Госадминистрации Роман Иванченко провел совещание с членами Общественного Совета г. Бендеры, на которой дал пояснения ситуации по реорганизации спортивных школ города. Данная встреча была организована в связи с обращением Иосифа Гериса к горожанам.
Для тех, у кого нет времени посмотреть все видео: (Таймкоды)
1:15 представление присутствующих
2:29- 28:34 Выступление Р. Иванченко, главы Госадминистрации г. Бендеры (факты, статистика, финансирование, сравнительный анализ, история вопроса реорганизации и его планирование, куда пойдут высвободившиеся средства, что уже сделано, ситуация в спортшколах на сегодняшний день, сохранение рабочих мест и зарплат после реорганизации)
28:36-32:06 И. Герис, председатель Общественного Совета г. Бендеры. Взгляд на ситуацию и почему появилось его Обращение 32:07-32:51 Дополнительный комментарий главы Госадминистрации 32:57 - 40:53 Выступление И. Гериса, председатель Общественного Совета г. Бендеры. Взгляд на ситуацию и почему появилось его Обращение (продолжение). Комментарии к выступлению Р.Иванченко
40:54- 42:34 Комментарий Р. Иванченко к выступлению И. Гериса
42:34-57:21 Выступление начальника МУП «Управление по физической культуре и спорту г. Бендеры» Т. Деревенко (план оптимизации спортивных школ г. Бендеры; работа над проектом; детали реорганизации (штат, зарплаты, создание физкультурно-спортивного диспансера, структура объединения спортивных школ); какие задачи стоят перед Управлением)
57:30- 1:00:33 Комментарий Р. Иванченко (какие спортивные объекты сделаны и о планах на будущее)
1:00:33 Вопросы- ответы (М. Шайдуров, Р.Иванченко, И. Герес, Т.Деревенко, С. Геворков) 1:10:54-1:25:18 Выступление В. Онуфриева, зам. председателя Общественного Совета г. Бендеры 1:26:03-1:31:00 Выступление Н. Крикливая, член Общественного Совета г. Бендеры, заведующая приемного отделения ГУ «Бендерская центральная городская больница» (о медиках в спортшколах, комментарии главы Госадминистрации, обсуждения) 1:31:02-1:34:36 Выступление Ю. Ильяшенко - член Общественного Совета г. Бендеры, председатель ОО «Ветераны войны, труда и Вооруженных сил г. Бендеры»
1:36:14-1:38:50 Заключительное слово Р. Иванченко 1:38:50 Интервью И. Герис, председатель Общественного Совета г. Бендеры