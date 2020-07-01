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Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что будет дальше с ООО "Линксервис"?

Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что будет дальше с ООО "Линксервис"?

8 июля в Бендерах состоялось заседание городского Общественного Совета. Это последняя встреча общественников города в этом составе. Их трёхлетняя деятельность подошла к завершению и до конца лета будет сформирован новый состав Общественного Совета города.

В заседании приняли участие 16 человек из 19-ти. Среди приглашённых присутствовали члены городских некоммерческих общественных организаций, глава госадминистрации и его заместитель по социальным вопросам, управляющая делами государственной администрации, член президиума Общественной Палаты ПМР, руководитель государственной службы связи ПМР и представители ООО "Линксервис".

Встреча получилась насыщенной, а дискуссии были довольно жаркими. Заседание длилось более 4-х часов. На повестке дня рассматривались важные для бендерчан вопросы, такие как:

- ситуация, которая сложилась вокруг деятельности интернет-провайдера ООО "Линксервис";

- реорганизация спортивной отрасли города, проект реорганизации и его обсуждение;

- отчет о работе Общественного Совета за период 2017-2020 г.г. и старт нового состава Общественного Совета города Бендеры;

- обращения городских организаций - Центр Помощи животным, и другие вопросы.

Председатель Общественного Совета Иосиф Герис в начале заседания предоставил слово Татьяне Осецимской, которая напомнила собравшимся об обращениях, адресованных в государственные структуры власти в связи со сложившейся ситуацией вокруг деятельности ООО "Линксервис". Она поделилась своим мнением и озвучила своё предложение по разрешению этого вопроса.

Татьяна ОСЕЦИМСКАЯ, депутат 1-го созыва городского совета народных депутатов, член общественной организации «Боевые братья»


Исполняющий обязанности начальника Государственной службы связи ПМР Владимир Беляев в своём выступлении отметил, что перед ООО"Линксервис" не ставилось невыполнимых задач, и ранее все предписания ими выполнялись. Он так же рассказал, чем руководствовалась государственная служба, приняв решение об отзыве лицензии на деятельность интернет- провайдера ООО "Линксервис".

Владимир БЕЛЯЕВ, и.о начальника Государственной службы связи ПМР


Наталья Соколова, в должности директора ООО "Линксервис" с 1 февраля 2019 года. В своём выступлении рассказала о том, когда начались проверки, какие давались сроки на выполнение предписаний, что удалось сделать, а что нет и почему.

Наталья СОКОЛОВА директор ООО"Линксервис" г. Бендеры


Что будет дальше с ООО "Линксервис" когда закончится карантин? - этот вопрос интересует многих бендерчан, которые пользовались и продолжают пользоваться услугами интернет-провайдера. В адрес и.о. начальника Государственной службы связи ПМР Владимира Беляева звучало много вопросов, на которые он отвечал. В поиске компромисса звучали и предложения от членов Общественного Совета, с учетом интересов жителей города Бендеры. Положительного решения этого вопроса и.о начальника Государственной службы связи Приднестровья пока не видит. В ходе дискуссий так и не прозвучал ответ на вопрос - что препятствует сегодня тому, чтобы ООО "Линксервис" продолжил свою деятельность. Все подробности в следующем видео.

Иосиф ГЕРИС, предселатель Общественного Совета г. Бендеры и Владимир БЕЛЯЕВ, и.о начальника Государственной службы связи ПМР


Жаркие дискуссии вокруг деятельности ООО "Линксервис" длились около полутора часов. В итоге обсуждений данного вопроса Иосиф Герис зачитал проект резолюции, которая в дальнейшем будет дополнена, с учетом высказанных предложений. Владимир Беляев в заключительном слове рекомендовал Общественному Совету в поправках в документ сделать акцент на рациональность.

Иосиф ГЕРИС, предселатель Общественного Совета г. Бендеры и Владимир БЕЛЯЕВ, и.о начальника Государственной службы связи ПМР


Продолжение следует...
  • Сегодня, 20:34
  • DTV
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