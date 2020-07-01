На встрече общественников с руководством города, которая состоялась 8 июля, довольно остро обсуждался вопрос возможной реорганизации спортивной отрасли города. В заседании Общественного Совета приняли активное участие директора спортивных школ города.
О проекте реорганизации рассказала Татьяна Деревенко, начальник Управления по физической культуре и спорту (УФКиС) г. Бендеры. На эту должность в своё время ее выдвинула спортивная общественность, охарактеризовав как руководителя со стажем и высококлассного преподавателя. Она отметила, что в настоящее время продолжается работа над проектом, который проходит правовую и экономическую экспертизы, в том числе Госслужбой по спорту.
фото Татьяна ДЕРЕВЕНКО
В своём выступлении Татьяна Деревенко отметила что, значительно уменьшилось количество воспитанников (по сравнению с советским временем как минимум в два раза), а административный аппарат в спортшколах остался прежним. Согласно проекта при объединении спортивных школ города высвободятся несколько должностей директоров и завучей. Этим людям будут предложены должности руководителей структурного подразделения, с уменьшением оплаты труда. "Этого требует наша действительность"- отметила начальник Управления.
Татьяна ДЕРЕВЕНКО, начальник Управления по физической культуре и спорту (УФКиС) г. Бендеры.
На базе профильного ведомства планируется создать административный отдел. Предполагается, что в него войдут специалисты (таковых в настоящее время в управлении нет) - по кадровому обеспечению, правовым вопросам, имуществу. Планируется ввести и ставку инженера по обслуживанию зданий и сооружений (в сфере спорта его сейчас нет – это при том, что инфраструктура расширяется за счет новых объектов).
В УФКиС предлагается также открыть Отдел физической культуры и спорта, сформированный из числа специалистов спортшкол. Его сотрудники будут заниматься планированием и развитием массового спорта в городе, физкультурно-массовой работой по месту жительства, развитием спорта высших достижений, формированием спортивного резерва.
Татьяна ДЕРЕВЕНКО, начальник Управления по физической культуре и спорту (УФКиС) г. Бендеры.
Бендеры успешно поддерживают статус города спортивной славы. Благодаря вкладу тренеров-преподавателей, руководства спортшкол в копилку спортсменами ежегодно складываются награды с крупнейших европейских и мировых соревнований. Однако согласно Стратегии развития ПМР физическая культура и спорт должны стать элементами национальной идеологии. А для этого необходимо делать упор не только на спорт высших достижений, но и заниматься пропагандой ЗОЖ, развивать массовые виды спорта. Это еще одна из причин реорганизации.
Иосиф Герис председатель Общественного Совета г.Бендеры и директор школы борьбы им. Г.Н. Баданова в ходе обсуждения, высказал своё мнение о проекте реорганизации и акцентировал внимание на особенностях работы школ олимпийского резерва. Он предложил выслушать директоров школ олимпийского резерва.
Что думают о реорганизации руководители школ олимпийского резерва - смотрите подробности в следующих видео.
Иосиф ГЕРИС, председатель Общественного Совета г.Бендеры, директор школы борьбы им. Г.Н. Баданова и Виктор ТРУБИЦЫН, директор СДЮШОР бокса г. Бендеры
Наталья Наумова директор СДЮШОР№1 г. Бендеры, председатель республиканской общественной организации гимнастических видов спорта в своём выступлении аргументировала, почему необходимо сохранить школу олимпийского резерва №1 без структурных изменений. Она рассказала об истории школы и ее достижениях. "С образованием одной объединённой спортивной школы вместо трёх, мы получим откат назад в истории. При слиянии трёх спортивных школ: гребли, лёгкой атлетики и школы гимнастики в одну спортивную школу мы получим низкие спортивные показатели и уменьшение количества занимающихся детей "- считает мастер спорта международного класса Наталья Наумова. Родители воспитанников СДЮШОР№1 написали письмо-обращение в адрес Президента ПМР.
Смотрите полное выступление Натальи Наумовой в следующем видео.
Наталья НАУМОВА, директор СДЮШОР№1 г. Бендеры
Выступая директора спортивных школ и общественники высказывали своё мнение и делились своими предложениями по улучшению и перезагрузке бендерского спорта.
Татьяна ГРЕБЕНЧУКОВ,А директор СДЮШОР гребли им. Н.А.Туфанюка, г.Бендеры и Николай ГУБА директор СДЮШОР№4, г. Бендеры
Свое видение сложившейся ситуации в сфере спорта представил глава города Бендеры.
За прошедшие три года в городе сделано для спорта больше, чем за последние 30 лет, - уверен Роман Иванченко и привел цифры и факты. Руководство города и профильного управления, считает, что реорганизация пойдет городу на благо. Проект проходит правовую и экономическую экспертизы, в том числе Госслужбой по спорту. И только после тщательного анализа его начнут внедрять. И делать это будут, по словам главы, постепенно. Всем желающим трудиться — такую возможность предоставят.
Роман ИВАНЧЕНКО, глава госадминистрации г. Бендеры
После долгих обсуждений вопроса реорганизации спортивной отрасли в г. Бендеры члены Общественного Совета и приглашённые заслушали отчет о проделанной работе за прошедшие 3 года. Работа Общественного совета в этом составе была признана удовлетворительной. На встрече отметили, что прошлый год был показательным по разрешению важных вопросов для жителей города. Этот результат был достигнут благодаря совместным действиям общественников города и руководства города.
Так же в ходе встречи Общественный совет заслушал обращение руководителя общественной организаций "Центр Помощи животным" И. Плаговой. Она в своём выступлении рассказала о сложившейся ситуации вокруг приюта для животных. Порядка 400 питомцев могут оказаться на улице, т.к. у территории, на которой располагается приют появился новый собственник, который просит до конца августа текущего года освободить эти земли. Общественный совет рекомендовал руководству города обратить внимание на эту проблему и посодействовать в решении данного вопроса.
Следующее заседание нового совета пройдет уже в новом составе.