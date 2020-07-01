Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах и тарифах на товары и услуги в ПМР по состоянию на 1 июля 2020 года
Стоимость продовольственных товаров с начала года увеличилась в Приднестровье на четыре процента. В июне 2020 года, по сравнению с предыдущим месяцем, колебание цен на продовольствие было практически незначительным. Государственная служба статистики. Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.
Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары за июнь 2020 года в среднем снизились в цене на 0,15%, а за январь-июнь 2020 года – подорожали на 4,35%.