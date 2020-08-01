

В Бендерах есть такая фирма "Линксервис". 15 лет она обеспечивает довольно высокий уровень доступа к интернету. Однако уже долгое время за проблемами фирмы наблюдают, и не только жители Бендер.

Что будет с Линксервисом? Многие надеятся, что карантин рано или поздно закончится. На время карантина судебные разбирательства в деле интернет-провайдера приостановлены и бендерчане продолжают пользоваться услугами компании, но риск остаться без интернета и телевидения более 10 тысячам пользователей сохраняется. Руководство компании не теряет надежды, на положительное разрешение вопроса и на то что их Лицензия на оказание услуг передачи данных и кабельного телевидения не будет отозвана.