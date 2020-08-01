Dnestr.TV

 
0

Что будет с Линксервисом?

Что будет с Линксервисом?

В Бендерах есть такая фирма "Линксервис". 15 лет она обеспечивает довольно высокий уровень доступа к интернету. Однако уже долгое время за проблемами фирмы наблюдают, и не только жители Бендер.
Что будет с Линксервисом? Многие надеятся, что карантин рано или поздно закончится. На время карантина судебные разбирательства в деле интернет-провайдера приостановлены и бендерчане продолжают пользоваться услугами компании, но риск остаться без интернета и телевидения более 10 тысячам пользователей сохраняется. Руководство компании не теряет надежды, на положительное разрешение вопроса и на то что их Лицензия на оказание услуг передачи данных и кабельного телевидения не будет отозвана.

  • Сегодня, 10:21
  • DTV
  • Просмотров: 9
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Граждане Молдовы могут получить гражданство России в уп ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Минсоцзащиты опубликовал величину прожиточного минимума ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Граждане Молдовы могут получить гражданство России в уп ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Минсоцзащиты опубликовал величину прожиточного минимума ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна