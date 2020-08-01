На протяжении 9 лет приют для животных в Бендерах, спасает, содержит и лечит братьев наших меньших. Благодаря добрым людям, ежедневно спасаются животные, у которых умерли хозяева или которых выкинули на улицу. Подобного приюта в Приднестровье нет, и существует он благодаря неравнодушным жителям. Помогают по всякому: кто рублем а кто делом.
За все годы руководство г.Бендеры не имело возможности помочь приюту и продержаться всё это время им удалось только благодаря простым людям. Сегодня здесь около 400 питомцев, которым необходимо питание, уход и крыша над головой. Но совсем скоро они могут остаться без дома. Приют выселяют с территории которая продана у которой теперь новый хозяин, при этом подходящего места для животных так и не нашли.