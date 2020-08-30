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Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператора

Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператора

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения требует признать банкротом одесского мобильного оператора "Интертелеком". Дело рассматривает Хозяйственный суд Одесской области.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на судебный реестр. Подготовительное заседание суда пройдет 10 сентября, передает usionline.com

В "Интертелекоме" заявили, что с 1 сентября прекращают предоставлять услуги в 9 областях Украины (Одесской среди них нет).

Компания предоставляет услуги мобильной связи и интернет-провайдера по всей стране, а главный офис фирмы находится в Одессе. Также провайдер обеспечивает Wi-Fi в общественном транспорте в 17 городах страны, в том числе в Одессе.

Еще несколько лет назад соучредителем "Интертелекома" был олигарх из Приднестровья Виктор Гушан. Однако после обысков СБУ на объектах фирмы он заявил о выходе из нее.

usionline.com
  • Сегодня, 18:50
  • DTV
  • Просмотров: 184
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