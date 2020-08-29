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Казаки России поздравляют Приднестровье!

Казаки России поздравляют Приднестровье!

Редакция Днестр ТВ получила письмо от представителя Атамана ЧКВ среди казачьих обществ СибФО РФ Евгения Медведева. Казаки России отправили свои поздравления, народу Приднестровья в лице Президента ПМР В. Н. Красносельского с 30-летием Республики.

"Я, Медведев Евгений Михайлович, ныне представитель Атамана ЧКВ среди казачьих обществ СибФО РФ, летом 92-го в составе группы иркутских казаков-добровольцев, находясь в г. Бендеры, защищал Приднестровье от румыно-молдавских агрессоров.

И, видимо, в Приднестровье мы всё же оставили часть своей души, всем сердцем привязавшись к этой славной и многострадальной земле, к её народу. Вот уже на протяжении неполных трёх десятков лет на далёкой от Вас земле Сибири делаем многое, чтоб люди знали о таком прекрасном крае — дальнем форпосте России — Приднестровье, знали правду о той жестокой войне...

И, конечно же, мы помним и о славном юбилее Приднестровской Молдавской Республики. Направляем свои поздравления от казаков-"приднестровцев", как мы себя называем, народу Приднестровья в лице Президента ПМР В. Н. Красносельского с 30-летием Республики" - пишет в своем письме Евгений Медведев.

Казаки России поздравляют Приднестровье!
Казаки России поздравляют Приднестровье!

Казаки России поздравляют Приднестровье!

Казаки России поздравляют Приднестровье!
  • Сегодня, 08:53
  • DTV
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