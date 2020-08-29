Редакция Днестр ТВ получила письмо от представителя Атамана ЧКВ среди казачьих обществ СибФО РФ Евгения Медведева. Казаки России отправили свои поздравления, народу Приднестровья в лице Президента ПМР В. Н. Красносельского с 30-летием Республики.
"Я, Медведев Евгений Михайлович, ныне представитель Атамана ЧКВ среди казачьих обществ СибФО РФ, летом 92-го в составе группы иркутских казаков-добровольцев, находясь в г. Бендеры, защищал Приднестровье от румыно-молдавских агрессоров.
И, видимо, в Приднестровье мы всё же оставили часть своей души, всем сердцем привязавшись к этой славной и многострадальной земле, к её народу. Вот уже на протяжении неполных трёх десятков лет на далёкой от Вас земле Сибири делаем многое, чтоб люди знали о таком прекрасном крае — дальнем форпосте России — Приднестровье, знали правду о той жестокой войне...
И, конечно же, мы помним и о славном юбилее Приднестровской Молдавской Республики. Направляем свои поздравления от казаков-"приднестровцев", как мы себя называем, народу Приднестровья в лице Президента ПМР В. Н. Красносельского с 30-летием Республики" - пишет в своем письме Евгений Медведев.