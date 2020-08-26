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День, наполненный особым смыслом
В 1992 году в Парканском Доме Культуры прошел I съезд депутатов всех уровней Приднестровья, где была принята декларация, заложившая основу будущей Приднестровской республики.
Через 30 лет, у стен значимого для республики здания - Дома культуры села Парканы, в теплый праздничный вечер, прошел концерт посвященный юбилею Приднестровья.
- Сегодня, 15:09
- DTV
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