Председатель Общественной организации "Объединение участников боевых действий города Бендеры "Боевые Братья" Виктор Березянский обратился к главе города Бендеры в связи сложившейся ситуацией в работе льготного маршрута №4.
В адрес общественной организации обратились граждане проживающие в селе Гиска, которые сообщили, что в субботу 12.09.2020 не были выполнены два утренних рейса: отправлением с конечной остановки села Гиска в 6-50 и 8-40 и, соответственно, с конечной остановки «ул.Лазо» г.Бендеры в 7-40 и 9-30.
В понедельник 14.09.2020 автобус на линии вообще отсутствовал, льготные рейсы не были выполнены; произошел самый значительный сбой в работе льготного маршрута №4 за время его работы (за исключением отмены рейсов из-за пандемии).
Льготный автобус №4, выполняя четыре рейса в день, вносит значительный вклад в осуществление пассажирских перевозок для села Гиска. Маршрутом постоянно пользуются многочисленные льготники села и города, в том числе для поездок на работу, колледж, школу, детский сад. Практически все разрешенные к перевозке места почти всегда заполнены.
Маршрут этого автобуса проходит через те районы города Бендеры, в которые без пересадки добраться невозможно.
Виктор Березянский обратился к главе города с просьбой принять необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы льготного маршрута №4. Из ответа главы города Романа Иванченко следует, что проблемы с автотранспортом по маршруту №"4 пытались устранить несколько дней. Государственная администрация приносит жителям села Гиска свои извинения за причиненные неудобства. В случае возникновения каких-либо вопросов пассажиры могут обращаться в администрацию МУП "Автосервис и торговля в г. Бендеры" по телефонам 5-08-36 или 5-04-44 для оперативного решения проблем.