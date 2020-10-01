Одесские пограничники обнаружили самодельную субмарину на дне Кучурганского лимана, который расположен на границе с Приднестровьем.
Как сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, плавсредство нашли в 30 метрах от берега во время обследования дна лимана, передает dumskaya.net
Металлический ящик-лодка сверху имеет герметичный люк, чтобы вода не попадала внутрь, а по бокам — баллоны со сжатым воздухом для регулирования плавучести. Контрабанды в «подлодке» не было. Скорее всего, ее просто испытывали перед дальнейшим использованием.
Такие проверки на Кучурганском лимане пограничники осуществляют регулярно и отмечают, что переплывать лиман по воде контрабандисты уже давно не пытаются: этот участок границы оборудовали системой оптико-электронного наблюдения. Тут поставили десять 40-метровых вышек с современным радиолокационным оборудованием и устройствами видеонаблюдения, которые позволяют эффективно контролировать границу днем и ночью.