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В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку" контрабандистов

В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку" контрабандистов

Одесские пограничники обнаружили самодельную субмарину на дне Кучурганского лимана, который расположен на границе с Приднестровьем.

Как сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, плавсредство нашли в 30 метрах от берега во время обследования дна лимана, передает dumskaya.net



Металлический ящик-лодка сверху имеет герметичный люк, чтобы вода не попадала внутрь, а по бокам — баллоны со сжатым воздухом для регулирования плавучести. Контрабанды в «подлодке» не было. Скорее всего, ее просто испытывали перед дальнейшим использованием.

Такие проверки на Кучурганском лимане пограничники осуществляют регулярно и отмечают, что переплывать лиман по воде контрабандисты уже давно не пытаются: этот участок границы оборудовали системой оптико-электронного наблюдения. Тут поставили десять 40-метровых вышек с современным радиолокационным оборудованием и устройствами видеонаблюдения, которые позволяют эффективно контролировать границу днем и ночью.

В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку" контрабандистов

В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку" контрабандистов

В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку" контрабандистов

В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку" контрабандистов
dumskaya.net
  • Вчера, 19:26
  • DTV
  • Просмотров: 568
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