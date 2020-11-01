Практика временного ввоза в ПМР автомобилей для личного пользования, состоящих на постоянном учёте в иностранных государствах, с уплатой сбора-виньетки широко применяется владельцами транспортных средств. С 1 января 2021 года изменится порядок освобождения от уплаты данного сбора.
В числе преимуществ порядка ввоза для личного пользования автомобилей иностранной регистрации с приобретением сбора-виньетки их владельцы отмечают его удобство и экономичность, поскольку исключена необходимость письменного декларирования. Суть применения данного порядка проста: при въезде в страну на таможенном пункте пропуска производится оплата данного сбора на основании необходимых документов. Лицу выдается квитанция об уплате, которую нужно сохранить до окончания срока её действия. Данные же об уплате сбора заносятся в информационную базу таможенных органов ПМР, информирует ГТК ПМР.
Также законодательством ПМР предусмотрены случаи освобождения от уплаты сбора-виньетки. Платёж не взимается при соблюдении в совокупности следующих условий:
- ввозимое транспортное средство зарегистрировано (состоит на постоянном учете) в государстве-участнике СНГ;
(Для сведения, государства — участники СНГ — это Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина).
- данное транспортное средство ввозится физическим лицом — гражданином государства — участника СНГ, не обладающим гражданством иного государства (помимо гражданства страны СНГ допускается наличие у лица только гражданства ПМР);
- у физического лица отсутствует постоянное место жительства на территории Приднестровья, что должно быть подтверждено документально.
Обязанность предоставления подтверждающих документов возлагается непосредственно на физическое лицо.
Таким образом, граждане должны помнить, что при не подтверждении ими наличия гражданства государства-участника СНГ, либо при выявлении факта наличия у лица постоянного места жительства на территории Приднестровья, сбор-виньетка подлежит уплате. Как показывает практика, именно эти требования зачастую игнорируются владельцами авто на иностранных номерах.
Иной подход закрепляет вступающее в силу с 1 января 2021 года Постановление Правительства ПМР от 30 сентября 2020 г. № 335 «Об утверждении на 2021 год таможенного тарифа на товары, импортируемые на территорию Приднестровской Молдавской Республики». В качестве одного из условий освобождения от уплаты сбора-виньетки законодательно закреплено документальное подтверждение факта временной регистрации гражданина на территории ПМР сроком менее 183 дня.
Таким образом, с 1 января 2021 года сбор-виньетка в отношении транспортных средств, зарегистрированных (состоящих на постоянном учёте) в государствах-участниках СНГ и ввозимых гражданами государств-участников СНГ, подлежит обязательной уплате в случае документального подтверждения факта временной регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Приднестровья сроком 183 дня и более. Данный срок подтверждается документом, выданным уполномоченным органом в области миграционного учета и контроля граждан, прибывающих на территорию ПМР.
Необходимо отметить, что в отношении таких транспортных средств, ввезённых гражданами до конца 2020 года с освобождением от уплаты сбора-виньетки и находящихся на территории ПМР, обязанность по уплате сбора-виньетки возникнет с 1 января следующего года, если у данной категории лиц срок пребывания (проживания) в Приднестровье составляет 183 дня и более.
Дополнительно ГТК ПМР напоминает о перечне документов, необходимых при таможенном декларировании действием транспортных средств, зарегистрированных в иностранном государстве и временно ввозимых физическими лицами на таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики исключительно для личного пользования:
а) заграничный или внутренний паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность лица, указывающий на принадлежность к гражданству и регистрацию, на наличие консульского учета;
б) технический паспорт (свидетельство о регистрации) транспортного средства;
в) документ, подтверждающий проживание или временное пребывание в Приднестровской Молдавской Республике, с указанием срока такого пребывания или проживания;
г) документ, подтверждающий право пользования транспортным средством.
ГТК намерен и далее информировать граждан обо всех изменениях в законодательстве ПМР, регламентирующем порядок оформления виньеток на транспортные средства иностранной регистрации, въезжающие на территорию Приднестровья. customs.gospmr.org