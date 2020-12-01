Швеция и ПРООН оказывают поддержку малым и средним предприятиям в преодолении кризиса, порожденного пандемией COVID-19 Пандемия серьезно повлияла на микро, малые и средние предприятия а вместе с ними и на тысячи семей Молдовы, которые потеряли рабочие места и средства к существованию. Ведь эти предприятия составляют более 95% частных предприятий в стране, и более 60% населения трудятся на них.
Среди наиболее пострадавших от пандемии оказались экспортные предприятия.
Экспортный потенциал производителей на левом берегу Днестра в Евросоюз и возможности роста и диверсификации экспорта с обеих берегов Днестра - эти темы обсуждались 8 декабря во втором выпуске пресс-клуба, организованного проектом "Программы развития и экспортные мощности на берегах Днестра" (AdTrade) при финансовой поддержке Швеции.
Мероприятие прошло в гибридном формате. Журналисты, присутствующие в зале и на онлайн-платформе, смогли узнать результаты исследования по проекту AdTrade на экспортный потенциал левого берега, в какой степени пандемия повлияла на кризис, объемное производство и какие тренды развития отраслей в новых условиях.
Экономический эксперт IDIS "Viitorul" Виорел Киврига выступая с презентацией "Потенциал экспорта из Левобережья в Европейский союз: возможности для роста и диверсификации экспорта" отметил:
"Те факты и данные, которые мы брали для своего исследования показывают реалистичную ситуацию, в которой мы находимся по причине пандемии. 2020 год - особый, шоковый год. То что происходит на правом берегу наблюдается и в левобережье - внешнеторговая деятельность зашла в негативное, отрицательное значение.
Согласно исследованию, проведенному Институтом развития и социальных инициатив (IDIS) "Viitorul" при финансовой поддержке Швеции в рамках проекта ПРООН "Развитие экспортного потенциала на обоих берегах Днестра" (AdTrade), экспортные торговые обмены на левом берегу Днестра и внутренняя торговля с правым берегом вошли в зону отрицательных значений, и в январе-мае 2020 года находились на 9,0% ниже контрольного уровня предыдущего года, в результате последствий пандемии и мер, применяемых для предотвращения распространения COVID-19. В целом, за первые пять месяцев общий торговый оборот между обоими берегами и экспорт снизился на 13,6%, а поставки на правый берег большинства групп продуктов резко сократились."
Предприниматели обоих берегов Днестра сообщили о том, как переосмысливают свои стратегии и покоряют внешние рынки даже в кризисный период и как помощь Швеции и ПРООН в рамках проекта AdTrade помогает им адаптироваться к новым реалиям и расширить географию продаж, а также увеличить объем производства.
Борис Кичук, коммерческий директор компании IntercentrLux рассказал о том, как приднестровское предприятие, не смотря на пандемию, выходит на новые уровни экспорта.
"Безусловно мы не являемся исключением в плане воздействия пандемии в целом и на работу нашей компании, и мы это прочувствовали сразу. В начале года вся наша весенняя коллекция 2020 года застряла на складах наших оптовых покупателей и главных клиентов. Произошло это из-за того, что повсеместно были закрыты торговые центры - как в Германии, Чехии, Франции, так и в России, Азербайджане, Казахстане и т.д. Закрытие торговых центров практически остановило продвижение нашего товара до конечного покупателя. Но, не смотря на это мы плотно работали с нашей клиентской базой и к лету нам удалось сформировать заказ на ассортимент весны 2021 года. Этот проект сейчас находится в производстве и уже с 1 января мы начнём поставлять заказы нашим клиентам. Примечательно, что по объёмам нам удалось этот заказ увеличить на 5 %, по сравнению с прошлым годом.
Один из ярких примеров воздействия на рынок - это на мой взгляд, ситуация в Азербайджане. Пользуясь случаем хочу поблагодарить руководство UNDP, которые помогали нам отработать вопросы маркетинга рынка Азербайджана, то есть помощь нашим уже имеющимся там клиентам, и плюс мы ещё получили порядка трёх десятков новых адресов и клиентских баз. Конфликт в Нагорном Карабахе, так же как и пандемия, повлиял на нашу деятельность и рынки сбыта. Аналогично, к сожалению, повёл себя рынок Румынии и Германии , которые отказались от заказов.
На сегодняшний день мы успешно продаём коллекцию зимы 2021 года , портфель заказов уже сформирован на 40 %. Надеюсь что до конца января мы сформируем полностью портфель заказов, с которым начнём работать с апреля по сентябрь 2020года. В планах увеличить объёмы заказов на 10-15% ." - рассказал в ходе онлайн общения коммерческий директор компании IntercentrLux Борис Кичук
Присутствующие на мероприятии эксперты сообщили об основных возможностях, открываемых Глубоким и Всеобъемлющим соглашением о свободной торговле (DSFTA) между Республикой Молдова и ЕС для предпринимателей с двух берегов Днестра.