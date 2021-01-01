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Роботы Boston Dynamics поздравляют с праздниками зажигательным танцем: видео

Роботы Boston Dynamics поздравляют с праздниками зажигательным танцем: видео

Роботы Atlas и Spot от Boston Dynamics могут многое: бегать, выполнять гимнастические упражнения, исполнять паркур, делать сальто назад, открывать двери и даже мыть посуду. Но последнее видео компании добавило еще один впечатляющий трюк в репертуар роботов. Они исполнили совместный скоординированный танец.

В видеоролике представлена ​​вся линейка роботов Boston Dynamics — человекоподобный Atlas, робот-собака Spot (в скором времени ее надеются отправить на Марс) и робот на колесах Handle. Вместе они исполняют танцевальный номер под известную песню группы The Contours под названием «Do You Love Me», пишет nat-geo.ru.



«Вся наша команда собралась, чтобы отпраздновать начало года, который, как мы надеемся, будет более счастливым: поздравляем всех нас с Новым годом», — говорится в сообщении Boston Dynamics.

Роботы Atlas и Handle, представленные в ролике, пока еще являются экспериментальными прототипами, тогда как модель Spot уже поступила в продажу. Стоимость одного экземпляра робота составляет 74 500 долларов.
nat-geo.ru
  • Вчера, 22:35
  • DTV
  • Просмотров: 25
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