В октябре 2020 года председатель Общественной организации "Объединение участников боевых действий города Бендеры "Боевые Братья" Виктор Березянский в социальных сетях предложил для обсуждение вопрос о состоянии могилы человека, который жертвуя собой, спасал город Бендеры от эпидемии во время боевых действий 1992 года.
"Земляки, сегодня посетил одну заброшенную могилу, могилу умершего горожанина, считаю его действия в период вооруженной агрессии РМ 1992г. в г. Бендеры геройскими. Его имя внесено в учебник истории ПМР, где описаны те события! Его знал каждый действительный защитник города..." - писал Виктор Березянский в своей публикации.
После обращения общественной организацией к презенту с предложением увековечить память, главой государства было принято решение о награждении посмертно за смелость и мужество, проявленные при защите и становлении республики и в связи с 30-й годовщиной со дня образования Приднестровской Молдавской Республики орденом Почета Никифора Саввовича Северина. Осенью 2020 года Президент Вадим Красносельский подписал соответствующий указ.
По инициативе ОО "Боевые Братья" в середине ноября прошлого года, на совещании Правительства по вопросам благоустройства заброшенных могил погибших защитников Приднестровья, обсуждали тему изготовления памятника защитнику Приднестровья Никифору Северина. По итогам совещания было поручено до 1 декабря 2020 года Государственной администрации г. Бендеры при участии председателя ОО «Объединение участников боевых действий г. Бендеры «Боевые братья» определиться с дизайном памятника защитнику Приднестровья, отличительный или как у других защитников Приднестровья, подготовить проект и расчёт стоимости с учётом возможностей бюджета.
На следующем заседании, согласно решения председателя комиссии первого заместителя руководителя аппарата Правительства Алексея Цуркана, было принято решение продлить срок исполнения до середины февраля 2021 года.
Виктор Березянский обратился к ректору Бендерского высшего художественного колледжа им. В. И. Постойкина Сергею Горбаченко с предложением разработать эскизный проект памятника Никифора Северина, который будет размещен на месте захоронения (могила находится в общем квартале Борисовского кладбища).
Уже в конце ноября 2020 года эскиз памятника был одобрен Тираспольско-Дубоссарской епархией.
Позже необходимо было изготовить визуализацию проекта с использованием современных технологий. ОО "Боевые Братья" обратились к директору БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» Светлане Ивановой, которая нашла исполнителя данных работ, им стал Дмитрий Долгих. Все работы были осуществлены на добровольных началах и безвозмездно.
Над изготовлением самой стеллы памятника готов работать ректор Бендерского высшего художественного колледжа им. В. И. Постойкина Сергей Горбаченко, также на безвозмездной основе. Для производства будет использован современный белый композитный материал. Предположительное время работы изготовления -3 месяца, необходим лишь материал, стоимость которого, оценивается, приблизительно, в 15 тысяч рублей ПМР.
Кроме вышеуказанного, к памятнику необходимо подготовить фундамент приобрести тумбу, гробницу, плиту, произвести необходимые надписи, найти производителя и определить стоимость всех перечисленных работ и материалов. "Боевые Братья" надеются, что есть горожане- бизнесмены, которые готовы присоединиться, принять участие в данном проекте и внести свой вклад.
На сегодняшний день осталось оформить сметно-проектную документацию и утвердить градостроительным советом. По инициативе ОО «Объединение участников боевых действий г. Бендеры «Боевые братья» было предложено внести место установки памятника Никифору Северина, в реестр памятных мест города. Также члены организации предложили Президенту республики провести церемонию открытия памятника 19 июня текущего года.
Виктор Березянский в середине января текущего года, поблагодарил за поддержку и информировал Президента, о том, что было сделано и что предполагается сделать по увековечиванию памяти Никифора Северина.
"...По нашему предложению органами местного самоуправления и госадминистрацией планируется провести ремонт квартиры в которой проживал Северин Н.С., а сейчас проживает его внучка. Планируется установить памятную плиту на подъезде дома с краткой информацией о Н.С. Северине и его подвиге. Надеемся эта работа будет выполнена...." - пишет председатель Общественной организации "Боевые Братья" в письме Вадиму Красносельскому.
Также, в своем обращении указывает и на трудности с которыми столкнулись.
"...К сожалению работа по этой теме приостановлена, на протяжении двух месяцев мы просим предоставить пакет проектной документации по теме. В настоящее время нет полной сметы стоимости, нет графика исполнения работ и ответственных лиц. Обозначены общие мероприятия и ожидания источника финансирования..." - информирует Виктор Березянский.
Очень хочется надеяться, что проблемы, возникшие по ходу осуществления этого проекта, будут оперативно решаться и уже в этом году 19 июня бендерчане и гости города смогут присутствовать на открытии памятника - Герою спасшего город от эпидемии Никифора Северина.