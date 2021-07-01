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Ветер перемен. Что важно знать избирателям
В Молдове готовятся к Парламентским выборам, и в связи с этим политическим событием надежды и ожидания многих связаны с благоприятными изменениями в стране.
На досрочные парламентские выборы, которые пройдут 11 июля, зарегистрированы 23 электоральных конкурента – 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат.
О том, как будет организован день выборов, какие права и обязанности есть у избирателей и другие подробности, узнавайте из нашего репортажа
- Сегодня, 16:50
- DTV
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