Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Регистрация
Забыли пароль?
Dnestr.TV
Новости дня
Новости Украины
Молдова - Евросоюз
Приднестровье - ЕАЭС
Молдова+
Музыка жизни
Интересное
Юмор
Все о доме
Поиск по сайту:
0
No comment: Пляжный регби "Кубок Днестра"
Категория:
Наши репортажи
,
Новости дня
,
Спорт
Сегодня, 14:17
DTV
Просмотров: 0
Комментариев: 0
Обсуждения ВКонтакте:
Информация
Посетители, находящиеся в группе
Гости
, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Популярные ссылки
Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
Азбука фермера. Цифровизация будущее бизнеса в РМ
Азбука фермера. Выращивание эфиромасличных растений
Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
Азбука фермера. Животноводческий сектор долгосрочные ин ...
Moldova+
Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
Зелёный город
Старые Автомобили Нас Убивают
play
stop
mute
max volume
repeat
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your
Flash plugin
.
Навигация
Выпуски новостей
Региональные новости Молдовы
Материалы от партнеров по сети
Популярные статьи
Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
Азбука фермера. Цифровизация будущее бизнеса в РМ
Азбука фермера. Выращивание эфиромасличных растений
Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
Азбука фермера. Животноводческий сектор долгосрочные ин ...
Инфо
© 2010-2018
Copyright
Блог Григория Волового
+37377555856
e-mail: nv893@mail.ru
При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна