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Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ

Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ

Новый высокоэффективный способ лечения больных ВИЧ разработали и запатентовали специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, сообщили в центре.

"Полностью вылечиться от данного заболевания невозможно, в связи с чем пациенты получают препараты пожизненно. Необходимость многолетнего приема препаратов обусловливает высокий риск развития нежелательных явлений", - цитирует ria.ru

"В 90% схем лечения входит препарат тенофовир, имеющий долгосрочную токсичность в отношении воздействия на почки и кости. Новый метод лечения заключается в том, что на старте применяется тройная схема, включающая тенофовир, а через шесть месяцев после достижения первичной эффективности лечения пациенты переводятся на двойную схему: долутегравир и эмтрицитабин", — говорится в сообщении.

Поскольку через шесть месяцев первичного лечения формируется собственный иммунный ответ против ВИЧ, двойная терапия оказывается достаточной для полного подавления вируса, пояснили в центре. Оба компонента двойной схемы уникально подобраны, так как усиливают друг друга.

Схема не имеет ни непосредственной, ни отсроченной токсичности и обладает максимально возможной долгосрочной эффективностью и переносимостью, подчеркнули разработчики. "Ранее такого подхода к лечению больных не существовало, авторам выдан патент на изобретение", — отметили в центре.
ria.ru
  • Вчера, 21:23
  • DTV
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