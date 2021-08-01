В наше время большая удача найти настоящих пчеловодов, которые с любовью занимаются своим делом и обеспечивают население натуральным мёдом. Пасека, где мы сегодня побываем - это как раз одно из таких мест. Все дело тут в хорошем отношении к пчелам. Никакой другой подкормки, кроме собственного меда, пчелы на фермерской пасеке не получают.
Виктор Вдовиченко не является потомственным пчеловодом, по образованию он музыкант, но водит пчёл уже больше 30 лет, а мёд который у него получается высоко ценится и быстро раскупается. Попробовав раз, за ним всегда возвращаются. Мёд у него золотой, целебный и настоящий - тянется за ложкой непрерывной струйкой.