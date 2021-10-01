Накануне праздника - Дня города Бендеры, на Борисовском кладбище, был установлен памятник человеку, который жертвуя собой, спасал город Бендеры от эпидемии во время боевых действий 1992 года - Никифору Северину.
Теперь могила обрела новый облик. Памятник был установлен в виде Ладьи Харона и соответствует всем архитектурным и художественным нормам, которые были утверждены Градостроительным Советом г. Бендеры.
Но, к сожалению, официального открытия так и не было. Хотя была проделана колоссальная работа небезразличными людьми, которые занимались разработкой эскиза памятника, проходили все этапы получения и утверждения разрешительной документации. И вот, накануне праздника города Бендеры, памятник Никофору Северину был установлен, но официального открытия так и не было.
В субботу, на Борисовском кладбище по инициативе Общественной организации "Объединение участников боевых действий города Бендеры "Боевые Братья", все-таки состоялось открытие памятника. На открытии присутствовали: внучка Никифора Северина, члены общественных организаций, участники создания памятника и горожане, которым небезразличен подвиг Никифора Северина.
Внучка героя - Виктория, выразила слова благодарности Президенту и присутствующим за работу по увековечиванию памяти подвига ее деда.
Общественники адресовали слова благодарности всем тем, кто принял участие в данном проекте и их безвозмездной работе. Это Горбаченко Сергей, деканату архитектуры ПГУ, смотрителю кладбища Зинаиде Шинкевич и всем единомышленникам, которые пришли на открытие памятника в особый день.
Напомним, что в октябре 2020 года председатель Общественной организации "Объединение участников боевых действий города Бендеры "Боевые Братья" Виктор Березянский в социальных сетях предложил для обсуждения вопрос о состоянии могилы Северина. Осенью 2020 года Президент Вадим Красносельский подписал указ о награждении посмертно орденом Почета Никифора Саввовича Северина за смелость и мужество, проявленные при защите и становлении республики и в связи с 30-й годовщиной со дня образования Приднестровья.