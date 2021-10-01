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No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
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На окраине Бендер, в селе Гиска произрастает виноград, из которого производят вина под маркой «Кисловъ». Более 100 лет назад, на этом же месте, виноградники заложил Александр Григорьевич Кислов, предок Ковтунов, которые возрождают винное дело.
Вчера, 17:57
DTV
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