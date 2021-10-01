В ООО "ЕвроРостАгро" уже собрана часть урожая — и теперь она хранится в холодильниках современного фрукто-хранилища, и дожидается экспорта. В этом году в компании появилась современная упаковочная техника flow-pack, которая позволяет выполнить те требования, которые появились в пандемийных условиях. Но и это не всё: благодаря ассоциациям "Молдова фрукт" и "Днестровский фрукт" Юрий Диуцэ взялся разработать виртуальный тур по своим садам и показать виртуальным клиентам по всему миру, как развивается производство фруктов на левом берегу Днестра.