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Еще одна новогодняя история
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Дом Культуры села Парканы подготовил новую новогоднюю программу. Интерактивный спектакль "Еще одна новогодняя история" окунул ребят в мир сказок.
Представляем Вашему вниманию полную версию спектакля.
Приятного просмотра!
Сегодня, 10:23
DTV
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