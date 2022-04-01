8 апреля, ромы во всем мире отмечают праздник - "Международный день ромов". Это событие не только для самих ромов, но и для почитателей их культуры, ведь в этот день, по всему миру проходят торжественные концерты, фестивали, на которых все желающие могут окунуться в самобытный фольклор ромского народа.
В Приднестровье впервые отметили этот праздник. В тираспольском молодежном клубе «Орфей» прошел концерт посвященный "Международному дню ромов".
Главным подарком стали вокальные и танцевальные номера подготовленные молодыми ребятами ромского сообщества Приднестровья "Шатер на Днестре" и "Днестр - Инфолекс".
Днестр ТВ побывали на празднике и предлагаем Вам познакомиться поближе с творческими ребятами ромской диаспоры Приднестровья и окунуться в праздничную атмосферу!