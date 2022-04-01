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В Приднестровье впервые отметили "Международный день ромов"

В Приднестровье впервые отметили "Международный день ромов"

8 апреля, ромы во всем мире отмечают праздник - "Международный день ромов". Это событие не только для самих ромов, но и для почитателей их культуры, ведь в этот день, по всему миру проходят торжественные концерты, фестивали, на которых все желающие могут окунуться в самобытный фольклор ромского народа.

В Приднестровье впервые отметили этот праздник. В тираспольском молодежном клубе «Орфей» прошел концерт посвященный "Международному дню ромов".

Главным подарком стали вокальные и танцевальные номера подготовленные молодыми ребятами ромского сообщества Приднестровья "Шатер на Днестре" и "Днестр - Инфолекс".

Днестр ТВ побывали на празднике и предлагаем Вам познакомиться поближе с творческими ребятами ромской диаспоры Приднестровья и окунуться в праздничную атмосферу!

Приятного просмотра!

  • Сегодня, 19:32
  • DTV
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