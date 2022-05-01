На восстановление и консервацию крепости Европейский Союз выделил почти 1 млн 600 тыс евро. На сегодняшний день уже полным ходом идут восстановительные работы первого этапа. В основу проекта реставрации легла техническая экспертиза, проведённая в 2019 году.
Итальянские эксперты, среди них архитекторы, историки и реставраторы в течении полугода проделали колоссальную работу и исследовали буквально каждый сантиметр исторического объекта. В точности до нескольких миллиметров были выявлены трещины и опасные пустоты в стенах, ненадёжный фундамент бастиона и критическое состояние одной из башен.