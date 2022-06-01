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Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Жители Приднестровья и гости республики имели возможность стать участниками праздничных программ, организованных в честь Дня России в каждом городе. Вашему вниманию представляем наш фоторепортаж как отметили День России в Тирасполе и в Бендерах

В тираспольском Екатерининском парке ко Дню России развернулся Городок мастеров.
Россотрудничество, совместно с приднестровским Союзом русских общин и местными ремесленниками, организовали выставку. Для детей проводили мастер-классы, игры и викторины.



Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

"С любовью к России!" так называется праздничная программа в Бендерской крепости.
В программе — оркестр, танцевальные и вокальные коллективы, народные гуляния.



Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)

Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фоторепортаж)
  • Вчера, 15:23
  • DTV
  • Просмотров: 69
  • Комментариев: 0

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