Жители Приднестровья и гости республики имели возможность стать участниками праздничных программ, организованных в честь Дня России в каждом городе. Вашему вниманию представляем наш фоторепортаж как отметили День России в Тирасполе и в Бендерах
В тираспольском Екатерининском парке ко Дню России развернулся Городок мастеров. Россотрудничество, совместно с приднестровским Союзом русских общин и местными ремесленниками, организовали выставку. Для детей проводили мастер-классы, игры и викторины.
"С любовью к России!" так называется праздничная программа в Бендерской крепости. В программе — оркестр, танцевальные и вокальные коллективы, народные гуляния.