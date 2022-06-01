Понятия "дом" и "насилие" кажутся несовместимыми. Ведь именно дом должен дать защиту, безопасность, любовь и возможность развиваться способностям ребенка.



Начало движения против насилия над детьми заложила Швеция еще в 1979 году. В 1989 году ООН приняла Конвенцию о правах ребенка, принципы которой начали внедрять во всем мире.



Статья 19 Конвенции о правах ребёнка "Защита от жестокого и небрежного обращения" гласит: "государствам следует обеспечивать должный уход за ребенком и защиту от насилия, жестокого и небрежного обращения со стороны родителей или других людей, осуществляющих уход за детьми".



Однако, в мире ежегодно страдают и даже погибают, как взрослые, так и дети, и не от преступника на улице, не от незнакомого случайного агрессора - а от близкого или родного человека. По данным ООН, каждый год миллиард детей в мире сталкивается с домашним насилием.

Большинство жертв домашнего насилия остаются невидимыми



"Если во всем мире предлагаются формы борьбы с домашним насилием в качестве закона, то Приднестровье пока в списке стран, где этот закон не принят. Большинство жертв домашнего насилия остаются невидимыми. Женщины, дети и мужчины боятся рассказывать о проблемах в семье: помощь от государства в таких случаях получить проблематично, а иногда почти невозможно. Пока нет правового урегулирования этой проблемы, мы имеем дело с "вершинами айсберга", о них мы слышим из криминальных хроник" - рассказывает руководитель общественной организации Центр развития и поддержки гражданских инициатив "Резонанс" Александр Гончар

На латентность проблемы домашнего насилия обращают внимание международные эксперты. Кандидат юридических наук, доцент, адвокат и эксперт по вопросам защиты детей из Армении Давид Тумасян частый гость в Приднестровье. Его деятельность по оценке правовой базы в регионе нацелена на создание комплексной системы рекомендаций по усовершенствованию и актуализации правовой базы в указанной области. С 2020 года эксперт активно сотрудничает с Центром "Резонанс" и правоохранительным ведомством Приднестровья.

В МВД Приднестровья подтверждают, что статистика важна для понимания и отображения реальной ситуации этой проблематики в стране. Но из-за высокой латентности, данные лишь приближены к реальности.

По мнению специалистов одним из самых опасных последствий примененного к ребенку насилия, кроме нанесенных ему физических и психических травм, является то, что в сознании ребенка прочно закрепляется возможность применения насилия им самим по отношению к другим.

Имена героев истории, которая приведена ниже, изменены в целях безопасности.



Марина согласилась встретиться с нами, пока её дети занимаются в кружке. Не захотела, чтобы сын и дочь слышали и переживали заново эту историю. Не рекомендовал проводить интервью с ёё сыном Артёмом и психолог Центра "Резонанс", где мы не только узнали историю молодой женщины, но и разбирались в проблематике домашнего насилия в отношении детей и подростков.

Марина, 35 лет: Нужно любой ценой сохранить семью



У матери двоих детей Марины сложная история и длилась она не один год. Мы встретились с ней в уютном помещении, которое предоставил Центр "Резонанс". В эту организацию несколько лет назад она обратилась за помощью, в большей степени которая была необходима, как она считает, её сыну и дочери.



Марина рассказала о том, как она сначала терпела агрессию и побои со стороны мужа, потом уходила, и снова возвращалась, и снова терпела. Она, как и много других женщин, считала тогда, что нужно любой ценой сохранить семью.



"Я стала постоянно чувствовать себя жертвой, которая не только не справляется с собственной жизнью, но и не может защитить собственных детей" - вспоминает о тех событиях Марина.

По словам психолога приднестровского Центра «Резонанс» Светланы Беловой, часто насилие в семье начинается после появления детей, когда жизнь молодых меняется.

«В нашем обществе бытует стереотип, что женщина, став матерью, должна терпеть насилие ради детей. Способствует этому и одобряемая обществом роль мужчины как главы семьи. То, что происходило в семье Марины - это типичный и стереотипный случай. На ранних этапах отношений сложно выявить явные признаки потенциального агрессора, хотя в данном случае, Марина это понимала. Тревожным звонком для неё должна была стать радикальная смена моделей поведения супруга агрессора "на людях" и наедине» - рассказывает психолог Центра "Резонанс" Светлана Белова

Марина: "Решающую роль сыграл страх за жизнь и будущее детей"



Молодая женщина решилась и подала на развод, после которого дети, по их желанию, продолжали периодически видится и общаться с отцом. Марина не запрещала и надеялась, что он не причинит им вреда. Но, всё повторилось и родной отец жестоко избил сына в "воспитательных целях". Артёму тогда было 10 лет, и произошедшее не только психологически травмировало ребёнка, но и причинило вред здоровью.



"Прощать нельзя! Надо что- то делать! Это знаете, как бешенная собака: один раз если укусит, и если ты ее не накажешь, или не будешь лечить, она тебя загрызет" - поделилась своим сравнением молодая женщина в ходе интервью.

Наказания за побои, на тот момент когда всё это произошло, не последовало, потому что согласно приднестровским законам, если речь идёт о психологическом насилии или побоях без тяжёлых последствий, то агрессору ничего не грозит. Его могут привлечь к административной или уголовной ответственности лишь тогда, когда причинён тяжкий вред здоровью или же агрессор угрожал, или пытался, либо убил жертву.



Изменения в Приднестровском законодательстве произошли как раз на момент подготовки этой публикации. Кодекс об административных правонарушениях наконец- то дополнили термином «побои» и наказанием за «нанесение побоев».





Согласно обновленной редакции "побои – это удар и (или) удары, умышленно нанесенные по любым частям тела человека с причинением физической боли и (или) поверхностных повреждений".



Кодекс дополнили статьей о наложении административного штрафа в размере от 10 до 50 РУ МЗП либо привлечению к обязательным работам на срок до 60 часов за нанесение побоев, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.



Если вернутся к нашей героине, то вопрос о наказании её бывшего супруга, которое не последовало тогда после обращения в милицию, сегодня уже приобрёл законодательную плоскость. Соответствующий закон «О внесении изменения и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях» принят Верховным Советом, утвержден Президентом ПМР и вступает в силу 13 июня 2022 года.Согласно обновленной редакции "побои – это удар и (или) удары, умышленно нанесенные по любым частям тела человека с причинением физической боли и (или) поверхностных повреждений".Кодекс дополнили статьей о наложении административного штрафа в размере от 10 до 50 РУ МЗП либо привлечению к обязательным работам на срок до 60 часов за нанесение побоев, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.Если вернутся к нашей героине, то вопрос о наказании её бывшего супруга, которое не последовало тогда после обращения в милицию, сегодня уже приобрёл законодательную плоскость.



Дети почти никогда не рассказывают о том, что их бьют родители.







"Ребенок не может убежать в центр реабилитации - таких, аналогичных нашему, где женщину примут в тот же день, когда она убежала от обидчика, не существует в Приднестровье. Дети Марины прошли несколько курсов терапии в нашем кризисном центре, и очень хорошо что женщина это сделала и привела детей. Мальчик сейчас общается с отцом, но могу сказать, что он всё ещё испытывает страх перед ним, очень замкнут и не общителен. Но, есть и положительный результат- после терапии Артём перестал испытывать чувство своей вины. Случай конечно запущен, так как мальчик подвергался насилию с младенческого возраста, и с травмой ещё предстоит много работать. Печально тут то, что забыть насилие невозможно, и сейчас главная наша задача - чтобы Артём не перенял модель поведения агрессора." - рассказывает психолог Центра "Резонанс" Светлана Белова



Как профессиональный психолог, Светлана Белова крайне негативно относится к любым формам насилия, в том числе и физического. Ведь, физическим насилием является не только то, когда папа лупит ремнем. Любые тычки, дергание за руку, подзатыльники - это все является физическим насилием. По мнению Светланы, это очень жесткое нарушение границ ребенка.







"Я считаю, что физическое насилие не допустимо ни в каких ситуациях, ни в семье, ни в детских садах, ни в школах со стороны старших. Когда нарушаются телесные и психологические границы возникает ответная реакция - боль. Не только физическая, но и душевная. А боль -это целый клубок чувств, где есть и обида, и страх, и вина, и злость, и стыд. И вот эти тяжелые переживания, источник которых кроется в детстве, могут приводить к самым тяжелым последствиям: от алкоголизма до насилия над собственными детьми. В самом лучшем случае можно отделаться повышенной тревожностью и недоверием к окружающим людям. Я уверена, что насилие, пережитое в раннем возрасте, не имеет никаких позитивных последствий для человека. А значит, насилия в жизни детей, да и взрослых людей, быть не должно. Нужно разомкнуть этот порочный круг насилия, которое достаётся в наследство. Ведь любой круг можно разомкнуть и сделать из него "подкову счастья", – подводит итог психолог Центра Резонанс" Светлана Белова.



Приднестровский Центр «Резонанс» занимается продвижением и защитой прав женщин и других уязвимых слоев населения. Оказывает бесплатную помощь и консультации пострадавшим от домашнего насилия.



В год в среднем бенефициарами центра становятся около 170 человек, и более половины из них - это дети. Психологи и юристы помогают встать на ноги – найти работу, устроить детей в садик или школу и даже переехать в другой город, если это необходимо. Адрес социального шелтора, где женщины с детьми получают экстренную помощь, держится в строгом секрете, публикуется только номер бесплатной горячей лини 0 800 44 000.



В большинстве случаев от жестокого обращения страдают маленькие дети до 8-12 лет, в этом возрасте они часто не понимают, что происходит что-то неправильное. А если понимают - то защищают родителей, потому что боятся обострения конфликта или того, что их могут забрать в детский дом.- рассказывает психолог Центра "Резонанс" Светлана БеловаКак профессиональный психолог, Светлана Белова крайне негативно относится к любым формам насилия, в том числе и физического. Ведь, физическим насилием является не только то, когда папа лупит ремнем. Любые тычки, дергание за руку, подзатыльники - это все является физическим насилием. По мнению Светланы, это очень жесткое нарушение границ ребенка., – подводит итог психолог Центра Резонанс" Светлана Белова.Приднестровский Центр «Резонанс» занимается продвижением и защитой прав женщин и других уязвимых слоев населения. Оказывает бесплатную помощь и консультации пострадавшим от домашнего насилия.В год в среднем бенефициарами центра становятся около 170 человек, и более половины из них - это дети. Психологи и юристы помогают встать на ноги – найти работу, устроить детей в садик или школу и даже переехать в другой город, если это необходимо. Адрес социального шелтора, где женщины с детьми получают экстренную помощь, держится в строгом секрете, публикуется только номер бесплатной горячей лини 0 800 44 000.

Александр ГОНЧАР: "Семья уязвимое место для ребёнка"



"В Приднестровье законодательно не отрегулировано понятие "домашнее насилие" и нет специального статуса "жертва домашнего насилия", и соответственно невозможно говорить об объективной статистике, например - сколько детей пострадало. Наши же исследования показывают, что каждая 4 женщина и её дети на опредёлёном отрезке своей жизни сталкиваются с разными видами домашнего насилия: психологическое, физическое, сексуальное, экономическое и другими его видами. И очень важно тут понимать и помнить о том, что насилие в семье и семейно-бытовой конфликт это разные вещи. Домашнее насилие не является ни случайностью, ни досадным эпизодом, а имеет системный характер" - рассказывает руководитель Центра" Резонанс" Александр Гончар







Любой гражданин страны, независимо от его пола и возраста, имеет право на безопасную жизнь в собственном доме, и он должен знать что насилию нет оправдания, и что вина за совершенный акт насилия полностью лежит на том, кто его совершает. Ответственность в первую очередь лежит на родителях детей, но немаловажная роль отводится и государству.



О "вершинах айсберга"

Если отношения в семье разрушены и поведение насильника не изменяется, а становится еще более агрессивным с годами, это чревато тяжкими последствиями, а иногда ценой всему этому может быть и чья то жизнь. Промедление обратиться за помощью может стать «смертным приговором». Чем могут закончиться подобные истории, регулярно рассказывают сводки новостей.



"Посмотрите сводки МВД об убийствах на бытовой почве. Значительная их часть — результат многолетнего нахождения жертвы в ситуации домашнего насилия. Сколько из этих убийств можно было предотвратить, если бы был такой законодательный инструмент, как охранный ордер например. Ещё одна большая проблема - это сексуальное насилие в отношении детей и подростков", — задаётся вопросами Александр Гончар.







Необходимость принятия закона в Приднестровье, который бы защищал от домашнего насилия, начали обсуждать в 2014 году.



"Тогда в парламенте Приднестровья разработали законопроект «О социально-правовой защите от насилия в семье». Он предусматривал бы меры профилактики и пресечения насильственных действий не только в семье, но и со стороны бывших супругов или сожителей. Закон мог бы стать первым официальным документом, который запрещал бы бить детей. Схожие законы уже действуют в 140 странах, в том числе в постсоветских, кроме России и Узбекистана. Опыт показывает, что они уменьшают насилие в семье на 20-40%. Однако, увы, законопроект получил отрицательные отзывы органов исполнительной власти и сопротивление со стороны группы общественных активистов, выступающих за сохранение «традиционного общества». В итоге, проект сняли с рассмотрения." - рассказывает руководитель Центра "Резонанс" Александр Гончар.



Насилие порождает насилие

В Армении недавно было принято законодательство по проблеме домашнего насилия.



"Хочу отметить, факт принятия закона очень важен. В Армении после принятия закона начали регистрировать все случаи домашнего насилия, и это привело к росту выявления таких случаев. У нас в СМИ идет реклама о важности проблемы и ее освещения, это привело к тому, что люди, которые раньше не понимали проблему, теперь начали обращаться в правоохранительные органы и социальные организации, что позволило увидеть истинную ситуацию в данной области" - рассказывает Давид Тумасян, международный эксперт по вопросам защиты детей из Армении.



Движение вперёд есть. Хотелось бы больше



В 2019 году МВД Приднестровья приняло "Инструкцию по реагированию в случаях семейно-бытового насилия" для своих сотрудников. Согласно этого документа, сотрудники милиции, общаясь с жертвой, должны проинформировать её о работе Центра и об услугах, которые могут там оказать. Создание данного нормативного документа стало результатом совместной работы специалистов системы МВД и специалистов Центра развития и поддержки гражданских инициатив «Резонанс». В 2022 г. внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые скоро вступят в силу. Что ещё необходимо сделать, чтобы получить положительную динамику в борьбе с домашним насилием - на этот вопрос ответил нам руководитель Центра" Резонанс" Александр Гончар.







Закон о домашнем насилии не должен носить репрессивный или карательный характер, но должен улучшить реагирование властей на проблему, а также способствовать подготовке специалистов в этой области, например, с помощью спецкурсов для психологов, медработников, сотрудников МВД.







Насилие порождает насилие - говорят нам в один голос эксперты и получаем мы в итоге, такого рода, замкнутый порочный круг, когда агрессоры порой, сами того не понимая, растят себе смену, а насилие, вновь порождает насилие. Разорвать этот круг возможно, но лишь тогда, когда каждый человек в государстве будет это понимать. Важно задуматься о растущем здоровом поколении, и не просто думать, а действовать. Если нам, взрослым, хватит мудрости это сделать и разорвать его до конца, то получится та самая "подкова счастья" в мире без насилия, где наши дети не станут родными изгоями.

