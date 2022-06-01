Мы часто употребляем словосочетание «трудные дети». А что еще сказать о ребенке, который прогуливает школу, часто сбегает из дома, ворует или дерется, держа в страхе весь двор? Это так, но любой психолог скажет, что очень часто дети, ввиду их малого возраста и неопытности, путают добро со злом и не чувствуют, что можно, а что нельзя - вот и сбиваются с правильного пути. И очень хорошо, когда судьба дарит им второй шанс - исправиться.
Для всех случаев справедливо одно: какой бы поступок ни совершил ребенок, он нуждается в помощи, понимании и сочувствии. Последнее ему не навредит, но растопит лед недоверия и отчуждения. Не всем родителям это удается, многим взрослым и самим, к сожалению, требуется перевоспитание....
В эту школу не приводят за ручки своих детей мамы и папы
фото: ГОУ РУВК им. А. Макаренко, Тирасполь
За довольно высоким забором виднеется обычное здание без решёток на окнах, но, это закрытая территория и посторонним сюда вход воспрещён. Табличка над входом на трёх языках сообщает о том, что это учебно-воспитательное учреждение, которое носит имя А. Макаренко, известного педагога, получившего признание за свою "систему перевоспитания трудных детей".
фото: табличка над входом на контрольно-пропускном пункте ГОУ РУВК им. А. Макаренко, Тирасполь
Такая вот, своего рода "закрытая школа" действует в Тирасполе. В эту школу не приводят за ручки своих детей мамы и папы. Попадают сюда по решению суда на перевоспитание дети с непростой судьбой, преступившие закон, которые однажды оступились, но тем не менее, не лишились права на счастливое будущее.
На контрольно-пропускном пункте нас встретил охранник и майор милиции Татьяна Богданова. Она рассказала об особенностях этого учреждения.
Сюда, в закрытую школу МВД, подростки с 11 до 14 лет из разных уголков Приднестровья, попадают по постановлению суда за несоблюдение законов. Здесь они учатся и живут под круглосуточным присмотром взрослых. Многие с нелёгкой судьбой, из неблагополучных семей, где родители не уделяют должного внимания своим детям, но есть здесь и дети из вполне благополучных семей. В стенах учебно-воспитательного комплекса их наставниками на время становятся педагоги в милицейских погонах.
фото: Татьяна БОГДАНОВА, майор милиции, заместитель начальника специальной организации общего образования закрытого типа ГОУ РУВК им. Макаренко
"Здесь у ребят появляется шанс изменить судьбу, шанс исправиться и сойти со скользкой дорожки, на которую они ступили – кто по глупости, а кто-то просто от голода. Семьи-то у всех разные, некоторые в нашей школе стали нормально, регулярно кушать, спать на кроватях, в человеческих условиях.
Большинство из наших воспитанников совершили преступления и правонарушения, но некоторые попросту оказались в трудной жизненной ситуации, остались без попечения родителей, без средств к существованию, то есть в социально опасном положении. Про каждого хоть книжку пиши, настолько "истрепаны" их судьбы." - рассказывает майор милиции, заместитель начальника специальной организации общего образования закрытого типа ГОУ РУВК им. Макаренко Татьяна Богданова
фото МВД ПМР: последний звонок ГОУ РУВК им. А. Макаренко, Тирасполь
Учебный год позади. Некоторые воспитанники, их часто ещё называют "макаренцы", уже вернулись в семьи и в сентябре вернутся в свои родные школы. Срок их нахождения в воспитательном комплексе, а у всех он разный по решению суда, окончен.
Те же, чей срок ещё не истёк, летние каникулы проведут в закрытом заведении. В этом году здесь 21 ребёнок, из которых 2 девочки, а остальные мальчики. Педагоги в милицейских погонах расписывают каждый день детей по минутам, заполняя время интересными событиями. Для них уже подготовили бассейн, кроме этого, детей ждёт интересная и насыщенная летняя программа: походы в кинотеатр, многочисленные экскурсии, конкурсы и квесты, спортивные состязания и обязательно песни у костра.
"Здесь школа, а не тюрьма. Да, есть устав и есть дисциплина. Разница лишь в том, что учатся в ней, как говорил Маяковский, "плохиши" – хулиганы, которые избежали тюрьмы из-за возраста. Для них – это реальный шанс исправится. Педагоги стараются научить правильно себя вести и общаться, развивают положительные качества личности, расширяют кругозор и делают всё возможное, чтобы помочь подросткам , сбившимся с правильного пути.
Наша задача сделать так, чтобы у нас они начали жизнь с чистого листа, да так, чтобы потом в их тетрадь жизни никогда не пришлось вписывать уголовные статьи."- делится с нами Татьяна Богданова.
Отправляясь в закрытую школу мы ставили задачу не только узнать о самом заведении, нам разрешили пообщаться и с воспитанником, перевоспитанием которого теперь заняты грамотные педагоги и психологи.
фото: вид из окна комнаты "психологической разгрузки" ГОУ РУВК им. Макаренко
Из окна комнаты "психологической разгрузки" виден ухоженный двор и футбольные ворота, а на подоконнике набор красок для рисования и холст. О том, что здесь часто бывают дети, рассказывают не только рисунки, но и мягкие игрушки и развивающие игры, а ещё, живой уголок, в котором аквариум с рыбками и волнистый попугайчик в клетке. Правда, попугая нам пришлось на время "переселить" в другой кабинет, чтобы не мешал нашей беседе с "трудным" подростком.
фото: табличка на дверях кабинета ГОУ РУВК им. Макаренко
Отметим, что мы специально не интересовались заранее у Татьяны Богдановой, с кем же из воспитанников нам разрешили провести интервью, не знали его историю и почему стал "макренцем", и тем лучше - всё прошло естественно и непринуждённо.
Она сама, кстати, так же не знала, как отреагирует и будет отвечать на наши вопросы её ученик, так как Татьяна в школе Макаренко ещё и преподаёт географию. В итоге - некоторые ответы Даниила (имя мальчик изменил сам во время нашего знакомства) её удивили и порадовали, а некоторые огорчили. А значит - предстоит ещё работа с подростком, чтобы получить хороший результат и чтобы мальчик больше не вернулся в закрытую школу повторно. К сожалению, по словам Татьяны Богдановой, такое бывает: "Мы недоработали где- то с подростком, либо, что чаще бывает, сами родители не изменили своё поведение и взгляды на воспитание ребёнка. Был вот недавно случай, когда родитель не захотел забирать ребёнка из учреждения, хотя срок уже истёк. "Я занят, работаю и мне некогда им заниматься, пусть ещё у вас побудет" - сообщил он нам по телефону. Меня это очень расстроило и огорчило, потому что вся наша работа с подростком перечёркивается. Раз родителю нет до него дела, то вероятнее всего, у этого подростка снова возникнет конфликт с законом. Он, так как ему уже будет 15 лет, по возрасту не попадёт в нашу школу, а наказание может стать серьёзным, вплоть до уголовной ответственности."
Шахматная партия: чёрное и белое
фото: интервью с Даниилом, воспитанником учебно-воспитательного комплекса им. А.С. Макаренко
Даниилу скоро исполнится 12 лет, в школе он пробудет ещё более полугода, - сообщил нам мальчик при знакомстве. Чтобы расположить его к общению, предложили ему как - бы разыграть шахматную партию: "вопрос-ответ". И это тоже, надо сказать, не было запланировано - всё решилось на месте, так как внимание привлекла интересная шахматная доска с необычными фигурами. Мальчик выбрал чёрную фигуру рыцаря на коне, и объяснил почему.
фото: шахматные фигуры
Вопросов получилось много, и почти на все подросток отвечал охотно и открыто. В целях безопасности мы изменили голос мальчика и его данные.
В ходе "шахматной партии" мы узнали, что лучшие воспоминания у подростка связаны с родителями, когда всё было хорошо и семьёй выезжали на отдых у моря. Запомнился ему и свой день рождения, и радость, когда в подарок получил от родителей планшет. Говорит, что заслужил его, так как хорошо учился весь год и у него был стимул. А вот футбольный мяч родители не купили, и якобы наказали его за то, что побил брата. Даниил считает, что это несправедливо и объяснил, что произошло всё случайно во время игры, но родители почему-то ему тогда не поверили.
Отвечая на вопрос - как будешь поступать, если к тебе отнесутся несправедливо, мальчик задумался и сообщил, что может не обратить внимание, а может и сам поступить несправедливо. "Если ко мне так, почему я не могу?" - задал вопрос подросток.
Любимый цвет Даниила - чёрный, увлекается футболом, но в будущем хотел бы попробовать себя в моделировании спортивной одежды, а коллекцию свою видит в своём любимом цвете.
Немного подумав, добавил, что это могло бы стать его хобби, а вот когда выучится, то мог бы работать с такими же детьми как он, "плохишами -макаренцами".
С учёбой у Даниила всё хорошо, тройки признаётся бывают, но это редкость, а любимые предметы - математика и география. Немного смущаясь, добавил, что для него наказание - чтение книг, "ну не моё это"- говорит, а вот футболу отдал бы всё своё свободное время.
Среди педагогов закрытой школы Даниил выделил Дмитрия Фёдоровича, и добавил, что он "крутой", потому что выполняет свои обещания, а ещё умеет хранить детские секреты, никогда не делает просто так замечаний и даёт полезные советы.
На вопрос: из-за чего бы ты мог заплакать, Даниил сообщил, что от предательства и от потери родного и близкого человека. Родители у него есть, и папа и мама, и они навещают его, и уже даже мяч футбольный купили. Вот только мама не родная. "Моя мама ушла, она умерла" - опустив глаза, сказал Даниил
Прощаясь, Даниил сообщил, что подумает над цветом коллекции спортивной одежды в будущем, и хоть и считает чёрный цвет удобным и практичным, но для девочек всё же подберёт ярко-оранжевый или малиновый цвет, и добавил - "пусть модничают".
Мы пожелали мальчику не свернуть с правильного пути, а Даниил позвал нас посмотреть каких успехов он достиг в футболе, его как оказалось уже ждали на футбольном поле друзья по команде. Мы пообещали, что если нам разрешат, то мы обязательно придём, но уже в другой раз. Уже после его ухода, Татьяна Богданова рассказала нам о подростке и его жизненной истории.
Татьяна Богданова, которая вместе с нами находилась в комнате психологической разгрузки во время интервью, слышала все вопросы и ответы. Поэтому было интересно узнать у неё, какой ответ воспитанника её удивил и какой вопрос был самым сложным.
Подростков можно исправить
Международный эксперт в области защиты прав детей из Армении, кандидат юридических наук, доцент и адвокат Давид Тумасян с 2020 года уже не один раз посетил Приднестровье. Он провёл многочисленные встречи, тренинги и семинары с местными экспертами и профильными специалистами. Практический семинар он провёл и с руководством и специалистами РУВК. им. Макаренко, где побывал лично.
фото Cеnter "Resonance": Давид Тумасян, встреча с сотрудниками РУВК. им.Макаренко
"Систематическая работа над совершенствованием процедур и регламентов работы учебного комплекса им. А.Макаренко – одна из важнейших составляющих создания дружественной среды для детей, оказавшихся в конфликте с законом. В процессе моего полевого визита мы проработали механизмы усовершенствования и дополнения комплекса внутренних процедур учреждения. Например, механизм подачи и реагирования на жалобы со стороны детей, содержащихся в учреждении, формирование перечня запрещённых предметов или правил приёма пищи в столовой, нормах и стандартах размещения детей в спальных помещениях и другое. Кроме того, детально обсудили новый для учреждения документ – кодекс этики сотрудников воспитательного комплекса. Все условия, которые созданы в РУВК Макаренко однозначно пойдут только на пользу ребёнку, оказавшемуся в конфликте с законом" - поделился о своей работе международный эксперт Давид Тумасян.
Эксперт отметил, что одним из главных вопросов при выходе из данного закрытого учреждения является последующая социализация детей - куда они выходят, чем будут заниматься, в какую среду они попадают. Крайне необходимо и важно для достижения результата вести работу с семьёй, куда возвращается ребёнок.
Основная причина детской преступности кроется в семье, это пример родителей: равнодушие к людям, лицемерие, грубость, нечестность, тунеядство, алкоголизм. Положение подростков в таких семьях исключительно тяжелое. Личность ребенка здесь постоянно ущемляется. Многие родители не замечают того, что происходит с их детьми и обвиняют кого угодно, только не себя (школу, сверстников) после того, как их ребенок совершит преступление.
Перевоспитывать взрослых куда сложнее, и в критических ситуациях у государства есть механизмы лишения родительских прав или изъятия ребёнка из социально-неблагополучной семьи.
Весной этого года в Тирасполе прошел очередной тренинг, по теме - "Обращение с несовершеннолетними правонарушителями", который стал продолжением работы по совершенствованию системы взаимодействия с несовершеннолетними, оказавшимся в конфликте с законом.
фото Cеnter "Resonance": практический семинар в Тирасполе
фото Cеnter "Resonance": Давид Тумасян, эксперт по вопросам защиты детей, преподаватель Академии Полиции и Академии Юстиции Армении
Готовясь к встрече с приднестровскими специалистами Давид Тумасян подготовил презентации с детальным разбором программ работы с несовершеннолетними и проанализировал статистику правонарушений, совершённых подростками в возрасте старше 14 лет за период с 2015-2019 год в Приднестровье. Подавляющее большинство совершаемых подростками преступлений- кражи.
скрин, статистика преступлений совершённых подростками за 2015-2019г.г в Приднестровье
Эксперт отметил, что родители стали меньше заниматься детьми, зачастую перекладывая воспитательные функции на школу или улицу.
Увы, но сегодня совместный просмотр телевизора, зачастую заменяет общение родителей с детьми. Взрослые, работая либо за границей, либо внутри страны, пытаясь добыть своим чадам денег на минимально приличное существование, к сожалению, чрезвычайно мало внимания обращают на развитие ребенка и его интересы. Такие перегибы, увы, характеристика нашего времени.
И в завершении публикации, мы, изучив мнение экспертов, подготовили памятку родителям, о том, что же так отрицательно влияет на формирование личности ребенка и толкает его на преступления.
Все эти реалии нашей жизни в совокупности создают почву для увеличения уровня преступности среди молодёжи:
- Асоциальное поведение родителей: систематическое пьянство, скандалы, разврат, проявления жестокости.
- Недостаточное внимание и любовь со стороны родителей. Ухоженный, вовремя накормленный и модно одетый ребенок может быть внутренне одиноким, психологически безнадзорным, поскольку до его настроения, интересов и переживаний никому нет дела. Такие ребята особенно стремятся к общению со сверстниками и взрослыми вне семьи, что в известной степени, компенсирует им нехватку внимания, ласки и заботы со стороны родителей. Однако, если это общение приобретает нездоровый интерес, оно пагубным образом отражается на моральном развитии и поведении детей.
- Гиперопека. Нет свободы выбора у ребенка, так как родители, боясь, чтобы их дети не наделали ошибок, не дают им жить, все стараются решить за них. Следствие – инфантильность, несамостоятельность, личная несостоятельность ребенка, за чем следует стремление к уличным компаниям, где они чувствуют себя самостоятельными и значимыми.
- Чрезмерное удовлетворение потребностей ребенка. В семьях, где детям ни в чем не отказывают, потакают любым капризам, избавляют от домашних обязанностей, вырастают не просто лентяи, а потребители, жаждущие все новых и новых удовольствий и благ. Отсутствие привычки к разумной жизни толкает их на преступления, совершаемые под влиянием мотивов и желаний чисто потребительского характера.
- Чрезмерная требовательность и суровость родителей, чрезмерное использование всевозможных ограничений и запретов и наказаний, включая физические наказания, разрушают атмосферу взаимопонимания и доверия, нередко толкая детей на преступления.
- Отодвигание детей на второе место после карьеры. Многие современные родители, погруженные полностью в работу, не находят времени для воспитания собственных детей, перекладывая зачастую эту обязанность на нянь, бабушек и дедушек, школу. Они, как правило, не знают своих детей: чем они увлекаются, что любят, к чему стремятся.
Что же касается проступков детей, то ни один из них не должен ускользнуть от внимания взрослых. Очень правильно писал по этому поводу А.С. Макаренко: "Первый случай детского воровства – это не воровство, это "взял без спросу". А потом воровство становится привычкой".
Нужно держать ситуацию под контролем. Мы же вспомнили роман Сэлинджера "Над пропастью во ржи", где главный герой мечтает ловить во ржи над пропастью маленьких детей, чтобы уберечь их от опасности и чтобы они не сорвались в пропасть.