Компания "АРТстиль" - одно из ведущих предприятий на рынке Приднестровья, которое предоставляет любые услуги в области дизайна, полиграфии, оформительских и пескоструйных работ – начиная с разработки фирменного стиля и изготовления визиток, заканчивая проведением крупно-бюджетных кампаний. За время своего существования компания «АРТстиль» зарекомендовало себя как серьёзный и надежный партнер. Здесь всегда открыты для сотрудничества и взаимодействия, а также развития многосторонних партнерских отношений.
Компания ориентирована на полное удовлетворение и успех своего клиента, а также комплексный и системный подход к решению любого уровня задачи.